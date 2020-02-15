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歌唱主旋律，争做好网民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-07-31 17:10

　　互联网时代的兴起，代替了小时候“玩儿泥巴”的乐趣，刚接触电脑的时候还是在网吧，很新鲜。后来伴随着网络技术的广泛应用，自己对电脑的认知也在不断提高，这种高效、方便集办公娱乐于一身的优点彻底打破了我们以往的日常生活。

　　互联网拉近了人们彼此间的距离，使我们更迅速更直接的去了解历史、新闻等新奇事物，当缤纷多彩的信息资源呈现在我们面前时，整个人的格局会更有层次，视野也更为宽广。但事物总是相对立的，互联网把好的方面带给我们的同时也把它坏的一面一并“打包”给带来了。比如“键盘侠”、“嘴炮”等这种通过语言、图片多形式在网络上对他人进行人身攻击的网络暴力，通过互联网的便捷性使得网络暴力成为一种十分常见的社会失范行为,没有经历过的人无法估测它的杀伤力有多大，但我们上网查阅资料便会发现，遭遇网络暴力后患上了抑郁症或是自杀的情况比比皆是，网络暴力已严重扰乱了网络秩序，给受害人带去了无尽的黑暗。

　　从2017年6月1日起，《中华人民共和国网络安全法》开始正式施行。安全法的实施，实现了网络空间法制化，营造了网络空间健康发展的良好氛围，使我们远离网络空间上的低俗、色情、粗野与暴力，保护了青少年的身心健康，也维护了中华民族的良好形象。

　　互联网时代，我们应该从自身做起，争做新时代好网民，文明上网、理性表达，把网络空间上的“乌烟瘴气”彻底清除，营造起一个风清气正的网络舆论环境。只有传播正能量，唱响主旋律，践行社会主义核心价值观，才能激发人们积极向上的斗志，才是我们社会健康发展的持久动力，也是实现民族伟大复兴的宏伟目标。(汝阳县林业局 禹延昭)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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