洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

党员 党缘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-07-31 17:09

　　今年是建党99周年，中国人讲究长长久久，寓意好，既是对美好生活的向往，更是对过往奋斗历程的总结，在党的正确领导下我们的生活有了质的飞越，而我与“党”早就结下了不解之缘。

　　爷爷是名老兵、老党员，听父亲偶尔说起过爷爷当兵时上过前线打过仗，具体是哪次战疫父亲没说，我也不敢问，怕不合时宜勾起爷爷痛苦的回忆。小时候听爷爷讲的最多的就是“我们今天有的吃、有的穿，都离不开党的关照”，爷爷没上过几天学，这可能是他仅有的文字库里最“高大上”的词语了，那时候小不太能理解，片面的知道“党”是“好人”能给我们吃的、穿的。直到爷爷病重躺在床上，意识不清醒的时候嘴里念叨着当年打仗的情形：“子弹在我们的头上嗖嗖乱飞，战友们还在往前冲，回来的时候就没剩几个人了........”那时我才对爷爷多年不提的往事有了更深的体会，那是他的痛处，也更能体会他对美好生活的珍惜和心底对“党”的那份感念.....

　　父亲也是兵、也是党员，参加过解放战争，也是深受“党的光辉照万代”思想熏陶的老党员，对待生活和工作始终态度踏实，不驰于空想，不鹜于虚事，唯以求真。刚退伍回来的时候他在村里做过几年会计，经受的各种款项收支明朗，没有丝毫含糊，村里人每每说起来都连连称赞，直夸父亲做会计的那几年是账目最清晰明朗的，他们很放心。父亲很耿直，说话做事不会拐弯抹角，早些年各种邪教地下组织在农村横行，总有一些执迷不悟、顽固不化的人找上门试图“拉拢”父亲入伙，最终都被父亲呵斥驱赶出门，母亲劝父亲说“你这样容易得罪人”，父亲却说“我是被党培养出来的，怎么能和他们沆瀣一气，背叛党、反对党呢”。如今退休在家的父亲每月都要回村参加一次党员大会，风雨无阻，他说“只要党有需要，我随叫随到”。我知道这是他对“党”的最高敬仰.......

　　受爷爷和父亲的熏陶和鼓舞，今年年初我也向组织递交了入党申请书，志愿加入中国共产党，入党的过程很漫长，我愿接受党的洗礼与教育，更愿将爷爷辈老革命的浴血奋战和父亲辈对党的热爱和崇敬延续下去，延续我们家三代人与“党”的缘.......(汝阳县公安局 刘怡绯)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
  • 洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整
  • 格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 ...
  • 刘宛康到伊滨区、偃师市调研
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测...
  • 关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道...
  • “鲲龙”海上成功首飞 洛阳这家企业...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳新建、改扩建农村...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605