今年是建党99周年，中国人讲究长长久久，寓意好，既是对美好生活的向往，更是对过往奋斗历程的总结，在党的正确领导下我们的生活有了质的飞越，而我与“党”早就结下了不解之缘。

今年是建党99周年，中国人讲究长长久久，寓意好，既是对美好生活的向往，更是对过往奋斗历程的总结，在党的正确领导下我们的生活有了质的飞越，而我与“党”早就结下了不解之缘。

爷爷是名老兵、老党员，听父亲偶尔说起过爷爷当兵时上过前线打过仗，具体是哪次战疫父亲没说，我也不敢问，怕不合时宜勾起爷爷痛苦的回忆。小时候听爷爷讲的最多的就是“我们今天有的吃、有的穿，都离不开党的关照”，爷爷没上过几天学，这可能是他仅有的文字库里最“高大上”的词语了，那时候小不太能理解，片面的知道“党”是“好人”能给我们吃的、穿的。直到爷爷病重躺在床上，意识不清醒的时候嘴里念叨着当年打仗的情形：“子弹在我们的头上嗖嗖乱飞，战友们还在往前冲，回来的时候就没剩几个人了........”那时我才对爷爷多年不提的往事有了更深的体会，那是他的痛处，也更能体会他对美好生活的珍惜和心底对“党”的那份感念.....

父亲也是兵、也是党员，参加过解放战争，也是深受“党的光辉照万代”思想熏陶的老党员，对待生活和工作始终态度踏实，不驰于空想，不鹜于虚事，唯以求真。刚退伍回来的时候他在村里做过几年会计，经受的各种款项收支明朗，没有丝毫含糊，村里人每每说起来都连连称赞，直夸父亲做会计的那几年是账目最清晰明朗的，他们很放心。父亲很耿直，说话做事不会拐弯抹角，早些年各种邪教地下组织在农村横行，总有一些执迷不悟、顽固不化的人找上门试图“拉拢”父亲入伙，最终都被父亲呵斥驱赶出门，母亲劝父亲说“你这样容易得罪人”，父亲却说“我是被党培养出来的，怎么能和他们沆瀣一气，背叛党、反对党呢”。如今退休在家的父亲每月都要回村参加一次党员大会，风雨无阻，他说“只要党有需要，我随叫随到”。我知道这是他对“党”的最高敬仰.......

受爷爷和父亲的熏陶和鼓舞，今年年初我也向组织递交了入党申请书，志愿加入中国共产党，入党的过程很漫长，我愿接受党的洗礼与教育，更愿将爷爷辈老革命的浴血奋战和父亲辈对党的热爱和崇敬延续下去，延续我们家三代人与“党”的缘.......(汝阳县公安局 刘怡绯)②