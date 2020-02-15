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找回童年记忆！《洛阳历史故事》连环画将上市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-31 17:25

　　还记得小时候爱不释手的“小人书”吗？

　　7月31日，记者从洛阳市美术家协会获悉，“黄河明珠洛阳城系列连环画”将于中秋节上市，该套连环画共有三册，由洛阳市美术家协会和市作家协会的知名画家、作家联手创作，讲述“洛阳故事”的同时，还能让读者找回童年时翻看“小人书”的美好回忆。

　　洛阳在中华文明发展史上占有着举足轻重的地位。数千年朝代更迭，为这座城市留下许多耐人寻味的传统故事和脍炙人口的历史典故，及诸多至今秀丽绝美的名胜古迹。为此，洛阳决定推出“黄河明珠洛阳城系列连环画”，以经典连环画的形式，图文并茂地展现洛阳历史故事、历史人物和名胜古迹，更好地传递“洛阳声音”，为中外游客认识和了解洛阳打开一扇新的窗口。

　　从接到创作任务开始，洛阳市美协、作家积极筹备，对创作主题、内容精细打磨，邀请专家团队进行文字、图画的撰写、绘制。

　　“黄河明珠洛阳城系列连环画”共有三册，分别为《洛阳历史故事》《洛阳历史人物》《洛阳名胜故事》。目前，“黄河明珠洛阳城系列连环画”创作已接近尾声，第一册《洛阳历史故事》也已初具雏形，其中共包含11个故事：河图洛书、武王会盟、入周问礼、六国相印、董宣强项、白马驮经、投笔从戎、赋写洛神、洛阳纸贵、李杜相会、著书为鉴。

　　在负责《洛阳历史故事》绘画创作的11位画家中，既有年逾古稀的洛阳知名画家寇衡、李建忠，又有尚在高校就读的洛阳“90后”新生画家，由于时间紧任务重，他们加班加点绘制图画，保质保时地完成绘制工作。

　　记者找来部分手稿，咱们提前来看看吧——

　　●《河图洛书》(片段)

　　文本作者：余子愚 绘画作者：李明怡

　　图片配文：大禹治水的时候，洛河里浮出一只神龟，神龟的背上长有纹、圈、点，自列成组，这就是“洛书”，大禹对“洛书”进行了阐释，据此写出了“洪范九畴”(治理国家的九种方法)。

　　●《六国相印》(片段)

　　文本作者：王小朋 绘画作者：潘亮

　　图片配文：苏秦外出求学，投到鬼谷子门下，学习多年。后见同窗庞涓、孙膑相继下山求取功名，便辞别老师下山，返回了故里。

　　●《白马驮经》片段

　　文本作者：余子愚 绘画作者：季云博

　　图片配文：汉明帝听了很高兴，他认为佛入梦中是自己和佛有缘，就下旨让大臣蔡愔秦景等12人出使西域拜求佛法。

　　●《投笔从戎》(片段)

　　文本作者：王小朋 绘画作者：张炳坤

　　图片配文：因为家里穷，班超常常替官府抄写文书来贴补家用。有一次他写烦了，把笔一扔，抱怨道：“大丈夫应该像傅介子、张骞那样去西域建功立业，封侯拜相，怎么能天天围着笔砚转悠呢？”

　　●《赋写洛神》(片段)

　　文本作者：王小朋 绘画作者：王少宇

　　图片配文：洛神也被称为“宓妃”，传说她是伏羲的女儿，在游泳的时候不幸溺亡，成为洛河的水神，黄河之神河伯的妻子。自此以后，洛水不再肆虐。

　　“黄河明珠洛阳城系列连环画”由河南美术出版社出版，待中秋节正式上市后，读者可通过新华书店等渠道购买。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲)
[ 责任编辑：席倩倩]
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