安徽省颍上县堤坝突发管涌 洛阳百余名消防队员奋战7小时战险情

眼下，市消防救援支队105名消防队员已在安徽抗洪抢险救援一线十余天。30日22时40分前后，在安徽省颍上县，风里夹杂着雨点儿，该县垂岗乡杨圩村西柳沟闸下100米处突发管涌，我市消防队员卢彦伟等人接通知夜奔现场。

眼下，市消防救援支队105名消防队员已在安徽抗洪抢险救援一线十余天。30日22时40分前后，在安徽省颍上县，垂岗乡杨圩村西柳沟闸下100米处突发管涌，我市消防队员卢彦伟等人接通知夜奔现场。

在巡堤员指引下，卢彦伟等人在一处堤坝下方发现管涌位置，疑似为之前封堵过的管涌地点，再次发生泄露。在水利专家指导下，他们与安徽消防、山东消防等共计百余名消防队员采取轮班制，在管涌出水点使用沙袋紧急设置直径10米、高1米的围井。

堤坝道路泥泞不堪，出水点附近涌水量较大，抢险难度不断增加。消防队员沿堤坝往下一字排开，采取传递的方法，将沙袋从大堤上转运至管涌出点附近，再一袋一袋叠压摆放，逐米推进搭建围井。经过7个小时的连续奋战，他们于次日凌晨5时许完成管涌封堵任务。当晚，他们累计转运泥土、沙石等填埋物资10余车，搬运填运沙袋1000袋。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 张雅飞/图)