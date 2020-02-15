“志与智”，助力脱贫攻坚

今天看到人民日报官方微信公众号的一篇文章《破例！图书馆闭馆日为84岁老人一人开放》时，文章给予了满满的正能量。

今天看到人民日报官方微信公众号的一篇文章《破例！图书馆闭馆日为84岁老人一人开放》时，文章给予了满满的正能量。文中工作人员在权限范围内为老人办理了图书借阅卡，为老人破例开放，这些善举再次告诉我们求知的欲望会感染人、感动人。同时更是对这位耄耋老人追求知识的精神感动。只因他们用无声的行动向我们诠释着新时代下平凡岗位、平凡百姓的追求和美好愿望。

图书馆是干什么的？顾名思义，图书馆是收藏、管理、阅读图书的地方，是为求知者提供、传递精神食粮、打开知识大门的地方，是知识滋养心灵给社会带来文明、向善向上的地方。看到这个新闻让我再次想到我们国家领导人曾经在脱贫攻坚的路上讲过“扶贫先扶志”，这句话意义非常深远。

古语有“志不在年高”“有志者事竟成”等励志语言，“志”是一个人内心世界最坚硬精神上又最不可摧垮的本质，一个人内心有了“志”必然就会有“斗志昂扬”决心和不服输的精神气儿，面对一切困难也会迎刃而上。

在脱贫攻坚有“志”的路上，好像仅仅有“志”是不够完美的，因为还有一个“智”在做后方保障。记得有一次在镇上的城市书房读书区看到一个牌子，上面写着：“智力扶贫”。细看近几年在脱贫攻坚路上，那些成功致富脱贫的诸多例子基本上是在以科学技术文化的基础上，让人们迈开步子找到了致富的新方向新思路。

因为他们尝到了文化的甜头，感受到了文化带来的惠利，从扶贫干部在各种“金点子”的思路下通过电商、直播等网络平台打开农产品销路、从科研技术人员提供新的优良品种、从异地搬迁改善人居环境等等都是在“智”的引领下使我们国家脱贫攻坚的步伐越走越快，越走越稳，生活的幸福指数越来越高。

知识面前无贵贱之分、无年龄之分，只有学与不学的界限和对事物的认知。2020年是脱贫攻坚收官年，我相信在“志和智”的有力有机配合下，更多的人不仅在物质上脱贫，更能在精神上脱贫，找到属于自己的康庄大道，为幸福和谐的社会添砖加瓦再助力。(西工区委网信办 杨海杰)②