今年至2022年期间，洛阳将举办16场科技成果对接活动

7月31日上午，科创成果直通车——洛阳市科技成果转移转化系列对接活动启动仪式暨河南科技大学专场对接会举行。

7月31日上午，科创成果直通车——洛阳市科技成果转移转化系列对接活动启动仪式暨河南科技大学专场对接会举行。

“科创成果直通车”系列活动由河南省科技厅和洛阳市人民政府共同举办，采取“线上+线下”“对接+服务”相结合的形式开展。作为系列活动，我市计划在2020年至2022年期间连续举办16场科技成果对接活动，通过政府搭台，集聚创新资源，打通科技成果转化“最后一公里”，充分释放创新创造活力，促进创新链与产业链、人才链、资金链有机融合。

河南科技大学专场作为首场活动，现场共签署科技合作项目11个。其中，我市与三门峡、平顶山、济源签署了《战略合作协议》，四市将在科技交流、区域联动、创新资源共享、创新成果转化、创新政策联动、工作协作机制等方面开展合作，支撑区域经济转型发展高质量发展。此外，签署校企合作项目2项，产学研合作项目8项，河南科技大学将与合作单位在成果转化与技术转移基地、中试平台以及产学研项目等方面深化合作，促进高校科技成果应用转化。

活动现场，河南科技大学农学院、河南科技大学耐磨中心、河南科技大学信息工程学院等，分别围绕金属材料磨损控制与成型技术、互联网+科技信息服务、无人值守生产线关键技术研究及应用和芯片封装用BAG锡球制备技术的最新研究成果等进行了重点推介。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李亚楠 文图)