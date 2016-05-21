厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测服务平台

今天上午，国家光伏产品质量监督检验中心一期工程项目在伊滨区开工建设。

今天上午，国家光伏产品质量监督检验中心一期工程项目在伊滨区开工建设。

该项目位于伊滨区光武大道与玉林路交叉口东北角，是中原地区首个国家级光伏产品质量检测服务平台项目，通过新建基础设施、购置精密仪器设备、引进相关专业高端人才，强化产学研联合，打造国际先进、国内领先的检验检测技术服务机构，建设国内一流的第三方光伏产品质量检测平台、开放型实验平台，为相关企业和研发机构提供全面、高效、科学、公正、权威的产品质量检验、技术评价和咨询服务，为企业进入国际市场提供强有力的技术保障。

项目一期工程建筑面积1.66万平方米，计划投资1.42亿元，重点建设光学性能、电学性能、安规性能、电磁兼容检、环境检测5个实验室和1个研发中心。检测产品范围涵盖太阳能光伏电站、太阳能电池、太阳能光伏组件、充电桩、逆变器、控制器、汇流箱、储能电池、光伏支架等。2017年7月由原国家质检总局批准筹建，2018年7月列入我市“9+2”工作布局新增重大专项，2019年列入市第一批重点工程，2020年5月列入市政府重点工作。

国家光伏产品质量监督检验中心一期工程项目建设单位是洛阳市市场监督管理局，建成后将与美国、欧洲、东盟等国家和地区的国际权威机构资质互认，为企业进入全球市场提供“一站式”检测技术服务。利用地理位置优势，立足河南和周边省份(陕西、山西、山东、河北、湖北、安徽)，服务中原和中西部地区，辐射全国，为加快建设副中心、致力打造增长极提供有力支撑。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭一璠 文/图)