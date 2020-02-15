洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整

洛报融媒记者从洛宁县汽车站得知，8月份洛宁至洛阳高速客车的票价将继续执行20元(单程)的优惠价格；另外，从8月1日起，洛宁至洛阳的677路城际公交执行公交票价，单程15元。
洛报融媒记者从洛宁县汽车站得知，8月份洛宁至洛阳高速客车的票价将继续执行20元(单程)的优惠价格；另外，从8月1日起，洛宁至洛阳的677路城际公交执行公交票价，单程15元。
677路城际公交在洛宁汽车站至洛阳汽车站间双向对开，走低速路线，每20分钟一班。
发车时间：洛宁汽车站首班5:00，末班18:00；洛阳汽车站首班7:00，末班20:00。
温馨提示：乘车请带好身份证，佩戴口罩，配合工作人员测量体温。若有疑问或需求助，可拨打洛宁汽车站电话66232018；洛阳汽车站电话63233186。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 马丽娜 文/图）
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