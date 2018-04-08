点赞！洛阳市民将钥匙落在出租车上 工作人员积极帮找回

因为一把车钥匙，洛阳市民彭先生和洛阳市道路运输服务中心的“杨同志”结缘。彭先生还替车钥匙写了感谢信。这是怎么回事？一起来瞧瞧吧。

因为一把车钥匙，洛阳市民彭先生和洛阳市道路运输服务中心的“杨同志”结缘。彭先生还替车钥匙写了感谢信。这是怎么回事？一起来瞧瞧吧。

“钥匙虽小，可是我很感动，真的很感谢。”7月30日，洛报融媒记者与市民彭先生通了电话才知道事情始末。

原来，7月22日上午，市民彭先生乘出租车时不慎将自己的私家车钥匙落在车上，他赶到洛阳市道路运输服务中心出租车管理部门求助时已是中午，在二楼一间办公室他遇到了工作人员杨玉明，于是赶紧说明来意。杨玉明随即和GPS中心、出租车公司联系，随后让彭先生留下联系方式后先回去。两个多小时后，杨玉明找到了彭先生的钥匙，打电话时得知彭先生正在外面办事，于是他将钥匙送到彭先生家楼下……

“真诚的感谢道路运输服务中心党委带领下的好党员，感谢杨同志。一把钥匙事情最小，但是把群众的事情放在心上，用心去办，为你们点赞。”7月27日，彭先生将感谢信和一面锦旗送到出租车管理部门，不巧杨玉明不在，但大家一看信里的“杨同志”，一下就猜到是杨玉明。

洛报融媒记者联系杨玉明得知，他曾是军人，也是党员，在出租车管理部门已工作多年，出租车上丢东西的事情他没少处理。杨玉明提醒，夏天到了，大家穿衣少、口袋浅，钥匙、手机、银行卡等物品很容易掉落，除了记车牌号，养成索要发票的好习惯很重要，因为发票上有出租车车牌号、公司名称等信息，可以更有效地确定车辆。

如果有物品丢失需求助，您可拨打出租车管理部门的24小时热线电话63947153。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 王龙飞 文/图）