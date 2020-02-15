村民给民警塞钱，民警最终收下了，究竟咋回事？

“闺女，这200块钱你一定要收下！”近日，在汝阳县公安局蔡店派出所门口，来自嵩县的李师傅拿着两张百元钞票和一面锦旗，硬塞到户籍民警母伊琼手中。多番推辞无果后，母伊琼接下这200元钱。村民给民警送钱，这究竟是咋回事？

“闺女，这200块钱你一定要收下！”近日，在汝阳县公安局蔡店派出所门口，来自嵩县的李师傅拿着两张百元钞票和一面锦旗，硬塞到户籍民警母伊琼手中。多番推辞无果后，母伊琼接下这200元钱。村民给民警送钱，这究竟是咋回事？

23日上午，家住嵩县何村乡桥头村的李师傅带着妻子来汝阳县公安局蔡店派出所求助。李师傅自述今年65岁，15年前是单身汉时，他经人介绍认识了比他小两岁、有智力障碍的小娟(化名)，后来两人相依为命生活至今。对于身世，小娟只知道自己是汝阳县蔡店乡曲营村人，其他的都说不清楚。“现在政策好，村干部让我们来给小娟申请补办户口。”李师傅说出了此行的目的。

户籍民警母伊琼了解到情况后，先通过户籍系统进行查询，但因小娟提供的姓名和年龄信息较为模糊，查无此人。随后，母伊琼又来到档案室，对曲营村的户籍档案逐年逐页查询。临近中午，她才在20多年前的档案中找到了一个名叫王娟娟(化名)的人的户籍信息与小娟提供的身份信息相似。随后，她与曲营村村干部沟通核实，确认小娟就是王娟娟，曲营村村民，其在第一任丈夫去世后改嫁到嵩县，后来户口被注销。

考虑到当事人现居嵩县，来回路途较远，母伊琼向主管领导汇报，最终特事特办，仅半天时间就帮小娟办妥户口，解决了其15年“黑户”的问题。

“办户口过程中，我注意到很温馨的场面，虽然小娟有智力障碍，年龄已63岁，但被李师傅照顾得很好，现场录指纹、拍照片时，李师傅在旁边都很用心地照看小娟。”32岁的母伊琼告诉记者，她事后在办好的户口簿里悄悄夹了200元钱，希望作为“娘家人”，为他们送上祝福。

记者了解到，李师傅在回嵩县的路上才注意到这钱。次日一早，他和所在村村长专程来到蔡店派出所，执意要把这笔钱还给母伊琼。“咱民警办事效率高，待群众贴心，我们感谢还来不及，无论如何不能再拿这笔钱，闺女，这200块钱你一定要收下！”李师傅激动地说道。在他再三请求下，母伊琼最终接下这200元钱。(记者 王博东 通讯员 袁胜洋)