洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

村民给民警塞钱，民警最终收下了，究竟咋回事？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-31 08:50

　　“闺女，这200块钱你一定要收下！”近日，在汝阳县公安局蔡店派出所门口，来自嵩县的李师傅拿着两张百元钞票和一面锦旗，硬塞到户籍民警母伊琼手中。多番推辞无果后，母伊琼接下这200元钱。村民给民警送钱，这究竟是咋回事？

　　23日上午，家住嵩县何村乡桥头村的李师傅带着妻子来汝阳县公安局蔡店派出所求助。李师傅自述今年65岁，15年前是单身汉时，他经人介绍认识了比他小两岁、有智力障碍的小娟(化名)，后来两人相依为命生活至今。对于身世，小娟只知道自己是汝阳县蔡店乡曲营村人，其他的都说不清楚。“现在政策好，村干部让我们来给小娟申请补办户口。”李师傅说出了此行的目的。

　　户籍民警母伊琼了解到情况后，先通过户籍系统进行查询，但因小娟提供的姓名和年龄信息较为模糊，查无此人。随后，母伊琼又来到档案室，对曲营村的户籍档案逐年逐页查询。临近中午，她才在20多年前的档案中找到了一个名叫王娟娟(化名)的人的户籍信息与小娟提供的身份信息相似。随后，她与曲营村村干部沟通核实，确认小娟就是王娟娟，曲营村村民，其在第一任丈夫去世后改嫁到嵩县，后来户口被注销。

　　考虑到当事人现居嵩县，来回路途较远，母伊琼向主管领导汇报，最终特事特办，仅半天时间就帮小娟办妥户口，解决了其15年“黑户”的问题。

　　“办户口过程中，我注意到很温馨的场面，虽然小娟有智力障碍，年龄已63岁，但被李师傅照顾得很好，现场录指纹、拍照片时，李师傅在旁边都很用心地照看小娟。”32岁的母伊琼告诉记者，她事后在办好的户口簿里悄悄夹了200元钱，希望作为“娘家人”，为他们送上祝福。

　　记者了解到，李师傅在回嵩县的路上才注意到这钱。次日一早，他和所在村村长专程来到蔡店派出所，执意要把这笔钱还给母伊琼。“咱民警办事效率高，待群众贴心，我们感谢还来不及，无论如何不能再拿这笔钱，闺女，这200块钱你一定要收下！”李师傅激动地说道。在他再三请求下，母伊琼最终接下这200元钱。(记者 王博东 通讯员 袁胜洋)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
  • 洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整
  • 格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 ...
  • 刘宛康到伊滨区、偃师市调研
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测...
  • 关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道...
  • “鲲龙”海上成功首飞 洛阳这家企业...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳新建、改扩建农村...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605