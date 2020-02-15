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今明两天，洛阳有分散性阵雨或雷阵雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-31 08:40

　　今天，是7月的最后一天，农历六月十一，中伏的第六天。

　　从29日起，我国东部雨带北抬，长江中下游地区强降雨集中期结束。与此同时，雨水迅速转战北方，北方多地降雨开启“不下线”模式，对流性降雨遍地开花。昨日，我省东部、南部地区就出现短时强降雨、短时大风等强对流天气。

　　未来几天，我省多分散性阵雨、雷阵雨天气，且以对流性降雨为主，不排除局地出现短时强降雨的可能。这里提醒您，外出最好携带雨具，毕竟这几天的雨可都是“分散、局地、来去匆匆”的那种。这两天，气温也在缓慢回升，我省最高气温大多在30℃至33℃。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽东移影响，预计今天我市阴天到多云，有分散性阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温24℃到30℃。明天多云间晴天，夜里部分地区转阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温24℃到33℃。

　　今年7月为自1949年以来首个“空台”的7月。常年8月是一年中台风生成最多的月份，根据目前预报，南海或在今年8月上旬迎来热带系统的活跃期。预计8月1日至2日将有热带系统逐渐向我国南部沿海靠近，强度以热带低压为主，有可能发展为今年第3号台风。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：席倩倩]
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