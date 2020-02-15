洛阳市巡察工作会议暨村（社区）党组织巡察全覆盖工作推进会召开

昨日，全市巡察工作会议暨村(社区)党组织巡察全覆盖工作推进会召开，部署当前及今后的重点工作。 昨日，全市巡察工作会议暨村(社区)党组织巡察全覆盖工作推进会召开，部署当前及今后的重点工作。 会议传达学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述，研究贯彻落实全国巡视工作会议、全省巡视巡察工作会议部署，要求以巡察整改高质量推动巡察工作高质量，助推全市党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)工作取得实效。 会议指出，目前，我市巡察村(社区)覆盖率达到84.84%，查处了一批典型案件，取得了明显成效。下一步，要准确把握新时代巡察工作的新部署新要求，紧盯工作重点，高质高效如期完成巡察村(社区)全覆盖目标任务。会议强调，要进一步提升站位，扛稳扛牢政治巡察责任，以扎实开展政治巡察来推动“两个维护”落到实处；要进一步狠抓落实，切实提升政治巡察成效，把巡察成果转化为深化改革、推动发展、改进作风、服务民生的具体实践；要进一步强化担当，形成同频共振工作合力，把政治巡察要求细化深化具体化，切实解决巡察村(社区)党组织“全覆盖”中发现的突出问题和共性问题。 市委常委、组织部部长何伟，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国参加会议。（记者 智慧 通讯员 杨伟峰）