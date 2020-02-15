洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市巡察工作会议暨村（社区）党组织巡察全覆盖工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:35

　　昨日，全市巡察工作会议暨村(社区)党组织巡察全覆盖工作推进会召开，部署当前及今后的重点工作。

　　会议传达学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述，研究贯彻落实全国巡视工作会议、全省巡视巡察工作会议部署，要求以巡察整改高质量推动巡察工作高质量，助推全市党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)工作取得实效。

　　会议指出，目前，我市巡察村(社区)覆盖率达到84.84%，查处了一批典型案件，取得了明显成效。下一步，要准确把握新时代巡察工作的新部署新要求，紧盯工作重点，高质高效如期完成巡察村(社区)全覆盖目标任务。会议强调，要进一步提升站位，扛稳扛牢政治巡察责任，以扎实开展政治巡察来推动“两个维护”落到实处；要进一步狠抓落实，切实提升政治巡察成效，把巡察成果转化为深化改革、推动发展、改进作风、服务民生的具体实践；要进一步强化担当，形成同频共振工作合力，把政治巡察要求细化深化具体化，切实解决巡察村(社区)党组织“全覆盖”中发现的突出问题和共性问题。

　　市委常委、组织部部长何伟，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国参加会议。（记者 智慧 通讯员 杨伟峰）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
  • 洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整
  • 格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 ...
  • 刘宛康到伊滨区、偃师市调研
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测...
  • 关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道...
  • “鲲龙”海上成功首飞 洛阳这家企业...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳新建、改扩建农村...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605