靳云红：用新发展理念引领孟津农业高质量发展

党的十九大报告提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一战略判断说明，高质量发展已成为新时代中国经济发展的鲜明特征，是当前我国经济发展的最大背景。农业作为国民经济的基础，也要适应并遵循这一趋势，向高质量发展阶段迈进。

党的十九大报告提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一战略判断说明，高质量发展已成为新时代中国经济发展的鲜明特征，是当前我国经济发展的最大背景。农业作为国民经济的基础，也要适应并遵循这一趋势，向高质量发展阶段迈进。

习近平总书记指出，高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

孟津县位于黄河岸边、邙山岭上。南部是号称“无卧牛之地”的国家重点文物保护单位邙山陵墓群，北部是“候鸟中转站”黄河湿地国家级自然保护区，两者都限制了工业的发展。因此要转变发展思路，立足县域实际，扬长避短，大力发展现代农业，才有可能走出一片新天地。

孟津要借助洛阳近郊的区位优势，在稳定粮食生产的基础上，积极调整、优化农业产业结构，鼓励农民以市场为导向，种植优质杂粮、特色果蔬，养殖优质畜禽，提升粮果蔬、肉蛋奶的供给能力和质量，做好郑州、洛阳的米袋子、菜篮子、果盘子、奶瓶子、肉案子。

今年中央经济工作会议把“坚定不移贯彻新发展理念”作为首要任务，只有用新发展理念引领孟津农业高质量发展，才能逐步破解孟津农业发展中存在的科技含量低、质量效益低、品牌效应差、特色优势未充分发挥等问题，开创孟津农业发展的新局面。

强化农业科技创新。科技是农业转型升级的动力源，要紧随世界农业科技革命的浪潮，以绿色、集约、低耗、高效、环保为指引，走以科技为支撑的内涵式现代农业发展道路。积极推进农作物良种培育、生产管理、机械装备、数字技术的集成配套，促进农机、农艺、信息的融合创新发展，改善农业科技的基础设施，提升农业科技的创新能力，推动农业产业的提档升级。

推进农业全程标准化。对标国际先进农业标准，加快建立与我国农业发展相适应的农业标准及技术规范，健全完善农业全产业链标准体系，把农业产前、产中、产后各个环节纳入标准化生产和管理的轨道，克服传统农业生产的盲目性和随意性，达到农业生产高产、优质、高效之目的。

培育提升农产品品牌。农产品品牌是识别自家产品和区别竞争者产品的标识和名片，是农产品参与市场竞争的有力武器。通过创建、培育、宣传、维护、升级等品牌建设活动，提升农产品品牌的含金量、美誉度和影响力，培育一批叫得响、过得硬、有影响力的农产品品牌。

创建特色农产品优势区。培育壮大孟津梨这一优势特色产业。孟津梨是国家地理标志产品，栽培历史悠久，品质优良，品种多样，有一定的种植规模，但在成品种类、加工储存、品牌建设、赢利创收等方面，与同类优质品牌差距较大。如果将孟津梨作为孟津县农业产业调整的重点开发和培育对象，创建孟津梨优势区，假以时日，孟津梨产业可能成为孟津县的支柱产业。(作者 靳云红 中共孟津县委党校讲师)