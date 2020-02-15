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李向阳：梳理资源优势 在弘扬黄河文化中展现偃师担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:34

　　习近平总书记指出，黄河文化是中华民族的根和魂，要深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。省委对洛阳寄予厚望，指出要站位黄河流域生态保护和高质量发展战略审视洛阳，用好重大历史机遇，将黄河文化的时代价值挖掘出来，洛阳一定能展现更大作为。作为洛阳东组团的偃师市，在弘扬黄河文化、助力副中心城市建设中，该如何作为呢？

　　一、弘扬黄河文化，盘点偃师资源优势

　　对洛阳、偃师来说，“黄河文化”包含炎黄文明之源、河洛文化之源、丝路文化与大运河文化等几方面内容。河洛文化是洛阳最具特色的文化。主要包括：一是古都文化。十三朝古都七在偃。洛阳五大都城遗址中，夏都斟鄩、商都西亳、汉魏洛阳故城三大都城部分或全部在偃师境内。二是根亲文化圣地。70%的大姓发源于河洛地区，1500个中华常见姓氏中，有211个姓或其中一支源于偃师。全球客家崇正会认定偃师为“客家主体先民首次南迁出发地”。三是儒释道文化发源地。二里头遗址是儒家礼乐文化直接源头，“民为邦本，本固邦宁”的民本思想诞生于伊洛平原上。偃师是佛学大师玄奘的故乡。缑山对道家及传统文化影响深远。

　　二、融入传承核心区，做好文旅融合大文章

　　如何把握国家战略机遇，展现更大的作为和担当？偃师要围绕“中华源、黄河魂”主题，深入推进华夏历史文明传承创新区建设，积极探索文旅融合新路子，变文化资源优势为文化产业优势。

　　(一)以二里头夏都遗址博物馆建设为引领，打造中华民族的心灵家园

　　要抢抓洛阳建设“东方博物馆之都”的机遇，积极融入华夏历史文明传承创新核心区打造之中。去年，国家“十三五”重大项目——二里头夏都遗址博物馆开馆，为偃师文旅融合开启新篇。完善二里头遗址公园配套设施，积极推动二里头遗址申报世界文化遗产，推进商城遗址保护展示工程建设，打造中华民族的心灵家园。

　　(二)以客家祖地、姓氏族源地建设为抓手，打造根亲文化圣地

　　做好汉魏洛阳故城东城墙、古城门保护展示，加强客家祖地文化建设，打造客家寻根拜祖圣地。以邱氏河南堂为引领，打造刘姓、王姓族源地标志；推进寇氏、褚氏等姓氏文化园建设，以海内外寻根拜祖活动为载体，招商引资，推动经济发展。

　　(三)全力推进玄奘故里建设，打造世界玄奘文化交流中心

　　玄奘是世界文化名人，不仅在日、韩具有广泛影响，还对南亚的印、巴及中亚国家历史重建影响深刻。借助“一带一路”，积极推进玄奘故里建设与文化研究，打造世界玄奘文化交流中心。

　　(四)做好河洛大鼓等非遗传承保护，打造非遗文化研学基地

　　以政府为主导，举办全国性河洛大鼓展演、河洛大鼓大赛等活动，创新表演形式，推动多种艺术融合；积极推进玄奘传说、黄大王传说申报国家非遗工作，建立偃师银条等非遗传习所，进行活态传承，打造非遗研学基地。

　　(五)依托传统村落、红色文化，打造乡村旅游目的地

　　传统村落是中国农耕文明最大的遗产。山化镇游殿、光明、马洼等多村入选省传统村落名录。偃师有许多传统村落与红色文化有关，府店镇佛光山区是豫西抗日根据地中心，存在大量红色遗迹。有计划进行融合开发，对打造乡村旅游目的地、弘扬红色文化、促进乡村振兴意义重大。(作者 李向阳 中共偃师市委党校教师、偃师市作协主席)
[ 责任编辑：席倩倩]
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