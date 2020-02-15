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高萍萍：运用哲学思维助力洛阳副中心城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:35

　　省委省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，既是我省落实黄河流域生态保护和高质量发展的重要举措，也让洛阳迎来了新的发展机遇。

　　一、运用发展的观点，做好副中心城市的长远布局规划

　　事物是发展变化的，城市发展也一样，怎样做好科学合理的长远规划对于一个城市的发展至关重要。习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示，给我们指明了道路。从给河南擘画“中原更加出彩”的蓝图，到希望河南“谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章”，从提出“四个着力”、打好“四张牌”、县域治理“三起来”、乡镇工作“三结合”等重要要求，到对推动中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展作出重大部署，点的是河南的题，破的是全国的局，指明了洛阳的路。我们应该深入理解总书记的讲话，转变思想观念、强化开放意识，跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，以开放的眼光解难题，以开放的思维增活力，以开放的心态聚资源，以开放的格局树形象。

　　二、运用辩证的观点，看待洛阳的机遇和挑战

　　看事物不仅要用发展的眼光，还应一分为二看待。目前我市的发展既有机遇又有挑战。洛阳作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市，在区域协调发展中具有独特优势，又迎来了中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略交汇叠加的重大机遇。要顺应区域协调发展的规律趋势，抢抓机遇、主动融入，实现服务国家大战略与加快自身大发展的有机统一。同样我们也要看到自身的不足，我们距2025年目标的差距还很大。这就需要我们准确把握发展方位，认清存在的短板和不足，厚植特色优势，聚焦综合实力和辐射带动能力的提升，走好自己的路、打好自己的牌，与周边城市错位发展、协同发展，让自身真正强大起来。

　　三、运用联系的观点，打造洛阳都市圈及县域经济联动发展格局

　　唯物辩证法认为，世界上一切事物都不是孤立存在的，而是和周围事物相互联系着的。洛阳的城市发展也是如此，既要做好自己的功课，围绕“四高一强一率先”奋斗目标持续深化、持续发力，这样才能形成由内及外的辐射力和带动力，也要打造都市圈和周边城市及县域经济联动发展的格局，这样才能做大做强。优化中心城区空间布局，推动未来新城伊滨板块建设，全力打造伊滨区中轴线大项目，提升“三大板块”综合承载能力。强化“六组团”支撑力，大力发展县域经济，加快推进创新型县域试点建设，着力培育创新创业载体，集聚创新创业人才，推动产业转型升级，加快构建以企业为主体、市场为导向，产学研深度融合的县域创新体系，为县域经济高质量发展培育更多新动能。在加快洛阳都市圈规划建设中，由于各地在地理、人文上的特点，需要针对各地和洛阳的关系实行精准的纵横捭阖策略，尽快形成空间结构明晰、城市功能互补、产业分工协调、交通往来顺畅的现代化都市圈。(作者 高萍萍 中共洛阳市委党校马克思主义基础理论教研部讲师)
[ 责任编辑：席倩倩]
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