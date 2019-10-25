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河南省“基层干部谈减负”留言通道受到社会各界广泛关注

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:35

　　基层干部谈减负

　　为贯彻落实党中央和河南省委关于整治形式主义为基层减负的决策部署，深入了解基层干部群众心声，省委办公厅自今年6月2日起，开辟了“基层干部谈减负”留言通道，面向全省基层干部群众征集关于整治形式主义为基层减负方面的问题线索、意见建议。

　　自留言通道开通以来，受到了广大基层干部群众的高度关注和积极反响。大家围绕整治形式主义为基层减负反映了大量问题线索、意见建议。省委办公厅对部分带有普遍性且比较典型的问题线索，及时汇总整理后报送省领导参阅；对部分线索明确、有代表性的个性问题，或转交有关地方和部门核实办理，或由省委办公厅直接派员核查督办，切实帮助基层干部群众解决了一大批实际问题。

　　为了深化“互联网+督查”工作，更好回应基层干部群众的关切，省委办公厅对“基层干部谈减负”微信小程序进行了调整升级，在实时点对点向留言人反馈留言问题办理情况的基础上，专门开辟了公告专栏，不定期发布“互联网+督查”工作推进情况、有关政策措施及部分留言问题线索的办理情况等。欢迎广大基层干部群众持续关注“基层干部谈减负”微信小程序，积极反映问题、提出建议。

　　留言有两种渠道：一是进入微信小程序“基层干部谈减负”(扫码即可进入小程序)；一种是通过电脑登录网址：https://hnswdc.henansw.gov.cn，填写并提交留言即可。
[ 责任编辑：马佳佳]
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