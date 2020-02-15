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杜雨芳：融入国家“黄河战略” 提速副中心城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:35

　　推进黄河流域生态保护和高质量发展的“黄河战略”，是以习近平同志为核心的党中央提出的重大国家战略。洛阳作为世界著名古都、“一带一路”重要节点城市和中西部重要的工业基地、中原城市群副中心城市、黄河文化的核心地区，理应实现服务国家大战略与加快自身发展的有机统一。

　　融入“黄河战略”，洛阳有底蕴。新中国成立初期，洛阳通过融入国家战略，抓住历史机遇，跟上时代步伐，一举成为仅次于北京、上海、武汉、天津的全国第五大现代化城市。强有力的国家战略支持、雄厚的产业基础和科技实力、便捷的综合交通网络体系、丰富的自然资源和文化渊源，让洛阳打造高质量发展新的增长极潜力巨大。洛阳是黄河流域的工业大市、文化大市、旅游大市、人口大市，协力推进黄河流域生态保护和高质量发展，是我们落实国家区域协调发展战略的使命担当，是推动洛阳转型发展高质量发展的重要抓手，也是加快建设副中心城市的必然要求。

　　融入“黄河战略”，洛阳有优势。从生态层面看，洛阳位于黄河生态廊道和伏牛山、太行山山地屏障叠加区域，生态资源丰富、绿色空间广阔，且洛阳立足生态资源优势，扎实做好沿黄生态保护治理工作。从黄河安澜层面看，洛阳处于黄河出峡谷到平原地区的关键过渡带，对保障黄河下游防洪安全起着至关重要的作用，特殊的地理位置使得洛阳多年来一直严阵以待，坚守黄河安澜底线，发挥小浪底水利枢纽工程关键性作用，确保中下游河道通畅、黄河安澜，确保群众生命财产安全。从文化层面看，洛阳集黄河文化、河洛文化、大运河文化、丝路文化、古都文化、牡丹文化等于一身，而河洛文化又是黄河文化的源头和重要组成部分，因此要厚植文化优势，充分展示洛阳的深厚文化底蕴和独特魅力。

　　融入“黄河战略”，洛阳有担当。当前，洛阳正抢抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大机遇，着力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。临黄河而知中国，临河洛而知华夏。与其他城市相比，洛阳的历史文化资源具有源头性、唯一性、集中性和典型性，保护、传承、弘扬黄河文化的前提是要先保护、传承、弘扬好河洛文化。因此洛阳要积极融入黄河文化带建设，加强黄河文化遗产的保护利用，讲好洛阳的“黄河故事”，把黄河建成传承历史的文脉河。保护好黄河生态环境，洛阳一直在不懈努力，在确保黄河安澜的基础上，洛阳要抓好水生态保护，加大水土流失治理力度，合理规划区域生态格局。加快副中心城市建设，洛阳要把推进产业结构调整与深化新旧动能转换有机结合起来，着力推动制造业高质量发展，着力强化改革、开放、创新“三力联动”，加快建设现代化经济体系。

　　历史和现实告诉我们，推动建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，加快副中心城市建设，洛阳有条件也有能力，是挑战更是机遇。我们要以“撸起袖子加油干”的劲头，将机遇转化为发展优势，在融入重大国家战略中实现洛阳副中心城市建设新突破。(作者 杜雨芳 中共洛阳市委党校管理教研部讲师)
[ 责任编辑：席倩倩]
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