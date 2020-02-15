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洛阳民办小学、初中报到最后一天 负责人答疑热点问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-31 08:26

　　今天是我市面向全市招生的民办初中、民办小学报到最后一天，市教育局民办中心相关负责人提醒，还未到校报到的学生，请尽快上网打印报到通知单并到校报到。已被民办学校录取的学生，不得再参加公办学校的注册、录取。此外，针对家长们关注的热点问题，该负责人进行了解答。

　　问：报到通知单在哪里打印？不打印直接拿着户口簿去报到行不行？

　　答：不行。可登录洛阳市义务教育民办学校招生信息服务平台(lymbxxzs.lyjyj.gov.cn)，输入相关信息登录系统，点击“打印报到通知单”选项，直接打印纸质版通知单。家中没有打印机的，可到打印店按照以上流程打印。

　　根据安排，各校摇号及直升、直录学生报到只有7月30日、31日两天，时间较紧张，学生要尽快按照学校要求，携带报到通知单、户口簿等到校报到。

　　问：孩子报的民办小学因报名人数少于派位人数未参与摇号，孩子被直接录取，平台上找不到“打印报到通知单”选项该咋办？

　　答：被直接录取的学生，不需要登录平台打印报到通知单，直接携带户口簿到校报到、交费即可。

　　问：报到时要交费吗？是交现金还是刷银行卡？

　　答：需要交费。各校对于交费方式要求不同，如市二外可通过储蓄卡、信用卡、微信、支付宝等交费；龙城双语初级中学要求使用微信、支付宝等交费，不能刷卡、不收现金。家长可根据学校通知进行准备，若不清楚学校收费方式，可查看7月30日“洛阳晚报教育周刊”微信公众号推送的相关信息。

　　问：孩子被民办初中摇上了，如果不去上的话，还能去公办初中吗？

　　答：不能。根据政策规定，已被我市民办学校直接录取、直升录取、摇号录取的学生，不得再参加公办学校的注册、录取。已被民办学校录取的学生，需要在学校规定的报到时间截止前到校报到。若学生未在规定时间内到校报到，视为自动放弃录取资格，后果自负。

　　问：孩子由于家庭原因必须上寄宿初中，参加补录的话，报哪些学校录取率会高一点？

　　答：家长可参考之前公布的我市民办初中报名人数表，报名人数少于派位人数较多的学校，录取率会高一些，如洛阳佳林学校、洛阳欧亚国际双语学校等，家长也可具体咨询学校了解情况。

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　　三、拨打电话咨询。

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　　晚报教育周刊记者电话：18638851265。 (记者 焦琳 通讯员 王英)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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