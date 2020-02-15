伊川实现乡镇（街道）文联全覆盖

日前，伊川县15个乡镇(街道)同时成立文学艺术界联合会，标志着该县实现乡镇(街道)文联全覆盖。

日前，伊川县15个乡镇(街道)同时成立文学艺术界联合会，标志着该县实现乡镇(街道)文联全覆盖。

目前，伊川县共有县级文艺团体18个，拥有协会会员5000余人，各文艺团体中国家级会员有20多人，省市级会员近千人。此外，该县还有很多自发形成的文艺团队，文化底蕴深厚。伊川县委宣传部相关负责人表示，乡镇文联是县文联的基层组织，它的成立对于拓展文艺阵地、繁荣乡村文化，大力弘扬社会主义核心价值观、弘扬传承优秀传统文化，具有十分重大的意义。下一步，该县将通过基层文联和协会组织，不断健全工作网络，通过形式多样、人民群众喜闻乐见的文艺活动，在全社会形成践行社会主义核心价值观、弘扬主旋律、传播正能量的良好氛围。

市文联相关负责人表示，伊川县是我市首个实现乡镇(街道)文联全覆盖的县区，我市将继续大力推进基层文联建设，为传承并创新地域文化和优秀传统文化，繁荣乡村文艺提供强有力的支撑，让优秀的文艺作品鼓舞人心，为加快副中心城市建设凝聚出彩正能量。（记者 智慧 实习生 王奕菲）