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立足“保”与“稳”—— 一论在危机中育新机、于变局中开新局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:36

　　“上半年企业运行情况如何？”“各项要素保障有没有困难？”“还希望党委政府提供哪些服务？”29日，市委书记李亚深入企业调研，了解“联企入企惠企助企”活动开展成效，传递出“把市场主体保护好”的深切关怀，坚定了全市企业抓生产、促转型的决心信心。

　　越是大风大浪，越要夯实平波镇浪的坚强堤坝。

　　面对复杂严峻形势和艰巨繁重任务，以习近平同志为核心的党中央运筹帷幄，作出了“六稳”“六保”重大决策部署。着眼于做好当前和今后一个时期经济工作，市委十一届十三次全会提出，要立足“保”与“稳”、把握“变”与“新”、着眼“进”与“提”、坚定“调”与“转”、重在“谋”与“干”。步入“后疫情时代”，“保”与“稳”被置于首位，凸显的是战略思维与底线思维，关乎的是加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的前提基础，积蓄的是长远发展的基本力量。

　　“稳”是大局、是主基调，“保”是基础、是立足点。“青山”不保、“步子”不稳，发展就会打乱节奏，甚至出现大的颠簸。相反，以“保”促“稳”，有“保”才有“稳”，有“稳”才有“进”。“免、减、缓、降、返、补”政策组合拳援企稳岗促就业，“联企入企惠企助企”吹糠见米解难题，“古都夜八点”打通循环促消费……上半年，正是由于精准施策的谋划直击难点痛点，真金白银的投入呼应民生关切，洛阳守住了“六保”底线，坚固了“六稳”底盘，干出了经济“V型反转”的向好态势，拼出了增速“全省第一”的发展担当。

　　危与机同生并存，克服了危即是机。从这个角度看，立足“保”与“稳”，绝非调低目标、放松要求的消极退却，恰是危中育机、变中开新的积极进取，就是要在不确定性中创造确定性。迈入收官之年的“下半场”，推动经济运行尽快恢复到合理区间，不仅是发展问题，也是民生问题、稳定问题，关系经济基本面，关系发展的全局和长远。在常态化疫情防控中抓好“六稳”“六保”工作，确保疫情不反弹，稳住经济基本盘，兜牢民生保障线，维护社会大局稳定，我们才能为全市经济运行三季度填谷补欠持续向好、四季度着力求进加速上扬奠定基础。

　　风雨从容过，便能见彩虹。该保的保好，该稳的稳住，把“熬冬”变“冬训”，把“危机”变“转机”，前方便是洛阳转型发展高质量发展的万里晴空！ （洛平）
[ 责任编辑：马佳佳]
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