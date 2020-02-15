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刘宛康到伊滨区、偃师市调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:35

　　昨日，市长刘宛康带领有关部门负责同志到伊滨区、偃师市，就中小企业生产经营情况和中小企业发展支持政策落实情况进行调研，强调要持续深化“联企入企惠企助企”活动，落实落细中央、省、市各项惠企政策，最大限度地释放政策红利、发挥政策效应，确保中小企业健康发展。

　　在伊滨区，刘宛康一行先后到洛阳科飞亚家具有限公司、河南赛富德医疗科技有限公司，参观企业产品展厅，深入生产车间查看产品工艺流程，详细了解企业生产经营情况及惠企政策落实情况。他指出，有关部门要切实落实支持中小企业发展的各项政策措施，想企业之所想、急企业之所急，在政策、融资、营商环境等方面帮助企业解决实际困难。他同时叮嘱企业负责人，要对标国内国际相关领域，加强科技创新和研发能力，不断增加产品的科技含量和附加值，谋划长远发展战略，加快升级步伐，走创新转型发展之路。

　　偃师市潮行客鞋业有限公司是一家小型企业，在这里，刘宛康与企业负责人交谈，了解企业经营情况，叮嘱企业要做好环境保护、安全生产等工作，在生产工艺流程和产品质量提升上下功夫，并要求有关部门尽快制订鞋业发展改造提升规划，聚焦科技创新、人才引进等方面，找准突破口和制约瓶颈，不断提升产品品质和知名度，助力企业做大做强。随后，刘宛康来到偃师新星轻合金材料有限公司调研，强调要增强服务企业的主动性、针对性，当好企业的“服务员”，着力解决企业发展过程中遇到的问题和困难，全力保障企业稳定经营、健康发展。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：马佳佳]
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