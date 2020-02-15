禁渔期内在黄河电鱼 6名嫌犯被批准逮捕

日前，孟津警方打掉一个非法捕捞水产品犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人在禁渔期内，驾驶快艇在黄河主河道非法电鱼。7月30日，记者从孟津县公安局获悉，6名犯罪嫌疑人目前已被检察机关批准逮捕。

日前，孟津警方打掉一个非法捕捞水产品犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人在禁渔期内，驾驶快艇在黄河主河道非法电鱼。7月30日，记者从孟津县公安局获悉，6名犯罪嫌疑人目前已被检察机关批准逮捕。

今年5月20日，孟津县公安局白鹤派出所民警在入村走访时得到一条线索，有群众举报有人夜间在黄河里电鱼。

白鹤派出所所长李海伟介绍，接到线索后，他们立即进行分析研判、摸排调查，并租用船只，伺机抓捕。20日、21日，派出所组织民警和沿岸热心群众进行了两夜摸排，摸清了该团伙的活动时间及轨迹：夜里9点多从孟州市黄河滩区下河，在会盟段、白鹤段来回游弋，直到次日凌晨三四点，在途经河段实施非法电鱼。

23日晚上10时许，该团伙刚刚出现在黄河白鹤段河面上，便进入民警视野。民警驾船经过5个小时的跟踪，于24日凌晨3时许，最终在黄河会盟段当场抓获拜某伟等3名犯罪嫌疑人，现场查获拜某伟等人捕鱼使用的发动机1台、捕鱼器1台、蓄电池2块、舀子2个，捕获的鲫鱼、黄河鲤鱼等水产品共58条，重9.65公斤。

经查，5月23日，孟州市南庄镇桑坡村村民拜某伟约同村四名男子，向朋友杜某某借来船只等电捕鱼工具，于当夜前往黄河非法电鱼，其中两人在捕获数条黄河野生鲇鱼后先行离开。

民警根据线索，很快将杜某某等3人抓获归案。目前，6名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

民警介绍，根据《河南省农业农村厅关于2020年实行禁渔期制度的通告》和《孟津县农业农村局关于2020年实行禁渔期制度的通告》规定，孟津境内所有河道、水库等天然水域为禁渔区域，禁渔期为2020年4月1日至6月30日。犯罪嫌疑人拜某伟等人在黄河禁渔期及禁渔区内，使用捕鱼器、锂电瓶等工具进行捕鱼的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，涉嫌非法捕捞水产品罪。

刑法第三百四十条规定，违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。(记者 申利超 通讯员 谢文灵)