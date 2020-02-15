哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学霸”成长故事

哥哥707分，有望上清华、北大；弟弟673分，高出一本线129分！2020年高考成绩日前揭晓，伊川县双胞胎兄弟温家鑫、温家豪，双双考出了好成绩。这对双胞胎“学霸”有何成长故事？父母是怎样培养出如此优秀的孩子的？近日，洛阳晚报记者到兄弟俩的学校、家中进行了采访。

考得不错，点个赞(左为温家豪，右为温家鑫)

双胞胎兄弟小档案

成绩单

温家鑫：高考裸分707分，其中语文129分、数学142分、英语141分、理综295分。参加高校专项计划选拔，分别获得清华大学、北京大学、中国科学技术大学模拟投档线下优惠40分、模拟投档线下优惠10分、达到一本线即录取的机会。

温家豪：高考裸分673分，其中语文131分、数学137分、英语135分、理综270分。参加高校专项计划选拔，已通过复旦大学、浙江大学审核。

毕业高中伊川一高

毕业初中伊川县实验中学

毕业小学伊川县西场小学

哥哥707分，有望上清华、北大；弟弟673分，高出一本线129分！2020年高考成绩日前揭晓，伊川县双胞胎兄弟温家鑫、温家豪，双双考出了好成绩。这对双胞胎“学霸”有何成长故事？父母是怎样培养出如此优秀的孩子的？近日，洛阳晚报记者到兄弟俩的学校、家中进行了采访。

双胞胎在一个班，平时成绩都不错

近日，记者在伊川一高见到了温家鑫、温家豪，他们戴着相似的黑框眼镜，穿着相同的T恤和鞋子，还拿着同款手机。

“我花了近一个学期，才完全把他俩分清。”兄弟俩的班主任张高锋说，他们高中一直同班，平时成绩都不错，大多时候哥哥温家鑫比弟弟温家豪分数高些。更神奇的是，高一时，俩人有一次考出了相同的分数。

高考成绩公布后，他们一家接到了不少亲戚朋友的微信消息和电话。除了亲友，关注这对双胞胎的，还有北京大学、清华大学的招生老师。7月25日，他们先后来到家里，向温家鑫介绍学校。虽然获得了两所学校的加分，但凭裸分温家鑫也有望被这两所学校录取。报清华还是报北大？温家鑫更心仪北大，他说：“我一直非常喜欢数学，北大的数学专业更好点。”

温家豪虽然还未确定目标学校，但也初步决定报数学专业，因为他和哥哥一样，从小数学成绩很好，对数学有着浓厚兴趣。

家庭氛围轻松，父母从不问成绩

这对双胞胎“学霸”，父母是怎样培养的？

“爸爸妈妈从不在学习上给我们施加太多压力，爸爸平时分享的一些关于学习方法的文章很有用。”兄弟俩说。

其实，分享给儿子的学习方法，是父亲精心整理的。“我们不想让他们有太多压力，所以从不问孩子成绩。成绩都是通过其他渠道查的，他爸爸还把孩子们历次考试的成绩记录了下来，帮他们分析。”母亲何素闪说。

父母的态度，让兄弟俩面对成绩的起伏很淡定，不急功近利追求分数。在被问及有何学习经验可以分享时，温家鑫和温家豪不约而同地说：“高一、高二是打基础阶段，一定不能急于求成，不要因为考试成绩不好急于刷题，却忽视了课本知识。”

“孩子的习惯是从小培养的，良好的生活、运动、学习习惯会让孩子受益无穷。”何素闪说，兄弟俩从小爱读书，写作业从不拖拉，也不爱睡懒觉。

双胞胎“学霸”的家长，原来也在晚报QQ群里

何素闪告诉记者：“我一直在‘洛阳晚报高招帮帮团’QQ群里，获得了不少有用信息。”“洛阳晚报高招帮帮团”QQ群运营多年，致力于为考生和家长提供一个交流信息的平台，目前群人数已达到3000人上限。去年，群里就有家长的孩子考上了清华大学。

何素闪说，两个孩子上高一后，一个朋友把她拉进了群。3年来，空闲时她就会看看群里的信息。

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13638851265 (见习记者 刘敏/文 记者 王振华/图)