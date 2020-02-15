李亚主持召开市委常委会会议 传达学习习近平总书记重要讲话和重要批示精神

今日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记在企业家座谈会和吉林考察时的重要讲话精神、关于农村乱占耕地建房问题的重要批示精神，传达学习全国、全省相关会议精神，研究部署我市相关工作。

今日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记在企业家座谈会和吉林考察时的重要讲话精神、关于农村乱占耕地建房问题的重要批示精神，传达学习全国、全省相关会议精神，研究部署我市相关工作。

会议听取了我市保市场主体工作情况汇报，审议了《洛阳市民营经济“两个健康”提升行动实施方案》。会议指出，习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话，统筹国际国内两个大局，对保护和激发市场主体活力、弘扬企业家精神、集中力量办好自己的事等工作做出重要指示，为我们做好当前经济工作提供了根本遵循。各级各部门要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，认真落实中央和省决策部署，充分认识市场主体地位作用，坚定企业发展信心，全面落实“六稳”“六保”“五提”任务，把雪中送炭的工作做得更实，把转型升级的步子迈得更稳，推动企业发挥更大作用、实现更大发展，为经济发展积蓄基本力量。

会议强调，要以开展“联企入企惠企助企”活动为抓手，千方百计保护和激发市场主体活力。要科学精准研判经济形势，落实好纾困惠企政策，推动各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体，充分释放政策红利。要强化政策集成配套，注重政策执行评估和接续工作，提高政策知晓度、认可度和覆盖面，让各类市场主体有更多获得感。当前要树牢“为企业‘减压’就是为发展‘赋能’”的理念，持续减轻企业负担，解决好税费、金融、社保等方面难题，着力打造市场化法治化国际化营商环境。要处理好抓龙头企业与小微企业的关系，坚持两手并举，实现稳链固链；处理好保市场主体与培育新市场主体的关系，聚焦新业态新模式新动能，强力招商引资，着力在危机中育新机、于变局中开新局；处理好保市场主体与调结构、促转型的关系，坚定不移推动转型发展高质量发展。

会议强调，要弘扬企业家精神，锻造企业家队伍，建功立业新时代，为经济社会发展持续注入正能量。广大企业家要在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己，以爱国为基，以创新为魂，以诚信为本，以责任为根，以国际视野为要，弘扬家国情怀，扛起社会责任，更好带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来。要大抓民营经济，认真落实“一联三帮”保企稳企专项行动和民营经济“两个健康”提升行动，不断提升民营企业家能力素质，实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展。

会议强调，要保持战略定力，增强必胜信心，集中力量办好自己的事。要深刻把握逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，充分发挥国内超大规模市场优势，坚持对内开放、对外开放两手抓，更好利用国际国内两个市场，努力实现更加强劲可持续的发展。要着力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，不断增强企业竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。要做好蓄势谋势，编制好“十四五”规划，对接好黄河流域生态保护和高质量发展规划，始终牵住重大工程、重大项目“牛鼻子”。要坚持领导带头，率先垂范，始终和群众想在一起、干在一起，切实树牢“过紧日子”的思想，转作风、解难题、破瓶颈，不折不扣落实好总书记重要指示要求，确保完成既定目标任务。

会议听取了我市农村乱占耕地建房问题整治工作情况汇报。会议强调，要深刻领会习近平总书记重要批示要求，把整治工作作为“六稳”“六保”的重要抓手，作为一项重大政治任务、政治责任、政治要求，像保护大熊猫一样保护耕地，坚决完成整治任务，为确保粮食安全提供坚强保障。要坚持依法依规、规划引领，坚决遏制增量，有序处置存量，强化规划引领，保障合理需求。要把整治工作与深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)结合起来、与开展巡察村(社区)党组织全覆盖结合起来，与开展扫黑除恶专项斗争结合起来，压实工作责任，做细群众工作，科学有序实施，强化监督检查，确保不折不扣完成整治任务。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)