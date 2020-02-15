洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳这个社区“流行”志愿服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-30 21:44

陈秀荣（左）和居民交流绘画技巧

      “陈姐，又去‘上班’呀！”邻居笑问。

　　“这几天社区活动多，我得早点去。”陈秀荣微笑回答。

　　28日一早，陈秀荣匆匆赶往光合城社区文化活动服务中心。去上班？不，67岁的陈秀荣早已退休，她是社区的志愿者，每天大部分时间都在社区忙碌，大家逗趣，常开玩笑说她去“上班”。

图书室的一角

　　光合城社区隶属于洛阳市洛龙区太康东路街道办事处，该社区成立于2018年，虽然“年轻”，但是居民的“粘合度”可不低。去年以来，该社区围绕党建引领、“三治”并进、服务进社区，成立了环保公益、心理咨询、健康培训等13个社会团体。周一至周五，社区为居民开设模特、声乐、绘画等公益课堂，考虑到大家的水平不同，课堂分为初级和高级班。

　　“这些社会组织都由居民自发成立，不少居民还担任公益课的老师。大家都是志愿服务，在这儿学知识、交朋友，图个乐。”陈秀荣笑道。自从社区有了公益课堂，她报名当了志愿者，还一口气报了三四门课。

　　陈秀荣从家步行到服务中心只要4分钟，社区有事，她随叫随到。老伴儿劝她：“你累不累啊？消停几天吧。”她回答：“那不行，我是忙并快乐着。”

图书室的一角

　　陈秀荣带洛报融媒记者走进服务中心，她指着两边说：“这就是我们‘高大上’的活动室。”只见走廊两侧和尽头分布着不同功能的活动室：书画室里摆着长桌、挂着字画，古韵十足；儿童室里放着各类玩具，充满童趣；电脑室有8台电脑，供居民免费使用；图书室分为儿童阅读区和成人阅读区，便于大家阅读……

王芳教孩子们做手工

　　早上8时许，这里已经很热闹了。手工室里，10名孩子正在上手工课，这是社区为儿童开设的暑期公益课，周一至周五上课。

　　“今天我教大家‘变废为宝’，用旧衣物做布偶！”老师刚说完，孩子们发出欢呼声。手工课授课老师名叫王芳，她是光合城社区的居民，因为手巧，被社区请来当公益课老师。

　　现在，她还成立了“糖娃娃”环保公益社团，倡导环保理念，组织居民把旧衣物改造成生活用品。

王芳教孩子们做手工

　　如今，居民进行志愿服务已成为光合城社区的“潮流”，加入志愿者队伍或成为公益课老师被大家视为“特自豪的事”。

　　林丹雯是“全职妈妈”，她每天早早带女儿来到服务中心，两人各上各的课，她们是社区有名的“母女学员”。“我看着志愿者忙前忙后，很羡慕他们。”她说，前不久，自己鼓足勇气加入社区志愿者队伍，“光合城社区文化服务中心就像我的第二个家，我每天帮助别人，心里也充满幸福感。”

图书室的一角

　　记者手记：

　　光合城社区积极推进“三治”并进，体现出“我为人人、人人为我”的良好社会风尚。居民参与社区活动、社区治理，不仅丰富了生活，也利于加深邻里关系。当志愿服务成为社区的“潮流”，当爱心在居民间不断传递，社区居民的归属感和凝聚力会越来越强，社区活动也会越办越精彩。（洛报融媒记者 何奕儒 实习生 朱奕璇）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊川县彭婆镇西牛庄村第一书记李孝同...
  • 王城大道快速路部分路段要围挡施工 将...
  • 6月，洛阳在全省地表水环境质量排名中...
  • 一床破被子里掉落近四万元现金 洛阳...
  • 重磅！今年起，洛阳新引进落户的35岁...
  • 为洛阳这家人点赞！两代三人从军 兵种...
  • 兴洛湖公园水景植物“烤肠”成网红 ...
  • 高新区洛河之滨添乐道
  • 湿地、绿岛、水鸟……洛河市区段绿色...
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月28日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    宜阳县董王庄乡：花椒...
    兴洛湖公园水景植物“...
    湿地、绿岛、水鸟……...
    伊川县彭婆镇西牛庄村...
    精彩热帖

    纯天然野生蘑菇

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605