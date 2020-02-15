洛阳这个社区“流行”志愿服务

28日一早，陈秀荣匆匆赶往光合城社区文化活动服务中心。去上班？不，67岁的陈秀荣早已退休，她是社区的志愿者，每天大部分时间都在社区忙碌，大家逗趣，常开玩笑说她去“上班”。

陈秀荣（左）和居民交流绘画技巧

“陈姐，又去‘上班’呀！”邻居笑问。

“这几天社区活动多，我得早点去。”陈秀荣微笑回答。

28日一早，陈秀荣匆匆赶往光合城社区文化活动服务中心。去上班？不，67岁的陈秀荣早已退休，她是社区的志愿者，每天大部分时间都在社区忙碌，大家逗趣，常开玩笑说她去“上班”。

图书室的一角

光合城社区隶属于洛阳市洛龙区太康东路街道办事处，该社区成立于2018年，虽然“年轻”，但是居民的“粘合度”可不低。去年以来，该社区围绕党建引领、“三治”并进、服务进社区，成立了环保公益、心理咨询、健康培训等13个社会团体。周一至周五，社区为居民开设模特、声乐、绘画等公益课堂，考虑到大家的水平不同，课堂分为初级和高级班。

“这些社会组织都由居民自发成立，不少居民还担任公益课的老师。大家都是志愿服务，在这儿学知识、交朋友，图个乐。”陈秀荣笑道。自从社区有了公益课堂，她报名当了志愿者，还一口气报了三四门课。

陈秀荣从家步行到服务中心只要4分钟，社区有事，她随叫随到。老伴儿劝她：“你累不累啊？消停几天吧。”她回答：“那不行，我是忙并快乐着。”

图书室的一角

陈秀荣带洛报融媒记者走进服务中心，她指着两边说：“这就是我们‘高大上’的活动室。”只见走廊两侧和尽头分布着不同功能的活动室：书画室里摆着长桌、挂着字画，古韵十足；儿童室里放着各类玩具，充满童趣；电脑室有8台电脑，供居民免费使用；图书室分为儿童阅读区和成人阅读区，便于大家阅读……

王芳教孩子们做手工

早上8时许，这里已经很热闹了。手工室里，10名孩子正在上手工课，这是社区为儿童开设的暑期公益课，周一至周五上课。

“今天我教大家‘变废为宝’，用旧衣物做布偶！”老师刚说完，孩子们发出欢呼声。手工课授课老师名叫王芳，她是光合城社区的居民，因为手巧，被社区请来当公益课老师。

现在，她还成立了“糖娃娃”环保公益社团，倡导环保理念，组织居民把旧衣物改造成生活用品。

王芳教孩子们做手工

如今，居民进行志愿服务已成为光合城社区的“潮流”，加入志愿者队伍或成为公益课老师被大家视为“特自豪的事”。

林丹雯是“全职妈妈”，她每天早早带女儿来到服务中心，两人各上各的课，她们是社区有名的“母女学员”。“我看着志愿者忙前忙后，很羡慕他们。”她说，前不久，自己鼓足勇气加入社区志愿者队伍，“光合城社区文化服务中心就像我的第二个家，我每天帮助别人，心里也充满幸福感。”

图书室的一角

记者手记：

光合城社区积极推进“三治”并进，体现出“我为人人、人人为我”的良好社会风尚。居民参与社区活动、社区治理，不仅丰富了生活，也利于加深邻里关系。当志愿服务成为社区的“潮流”，当爱心在居民间不断传递，社区居民的归属感和凝聚力会越来越强，社区活动也会越办越精彩。（洛报融媒记者 何奕儒 实习生 朱奕璇）