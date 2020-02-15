李亚主持召开市委常委议军会议强调：扛起政治责任 发扬优良传统 当好国防和军队建设坚强后盾

今日，市委书记李亚主持召开市委常委议军会议暨市委退役军人事务工作领导小组全体会议，深入学习贯彻习近平强军思想，传达学习习近平总书记八一前夕视察空军航空大学时的重要讲话精神和关于练兵备战、国防动员、退役军人等工作的重要论述，传达中央、省有关文件和会议精神，研究审议我市有关工作，协调解决驻洛部队提出的问题。

今日，市委书记李亚主持召开市委常委议军会议暨市委退役军人事务工作领导小组全体会议，深入学习贯彻习近平强军思想，传达学习习近平总书记八一前夕视察空军航空大学时的重要讲话精神和关于练兵备战、国防动员、退役军人等工作的重要论述，传达中央、省有关文件和会议精神，研究审议我市有关工作，协调解决驻洛部队提出的问题。

李亚首先代表市委市政府向驻洛部队全体官兵、全市退役军人、民兵预备役人员及广大军烈属致以节日祝福和诚挚问候，对驻洛部队官兵的辛勤付出、无私奉献表示衷心感谢。

会议指出，推动强军伟业，是全社会的共同责任，也是各级各部门的政治责任。要切实扛起政治责任抓武装，始终保持清醒头脑、忧患意识、战略定力，全力支援保障国防和军队建设，把部队的事当成分内的事，把自己摆进去、把工作摆进去，倾力服务好驻洛部队建设。

会议强调，要聚焦备战打仗抓国防。要深入抓好全民国防教育，结合当前国内国际形势，用好战疫情、抗洪抢险等鲜活教材，把“四个自信”牢固树立起来。大力开展“奋进新时代、聚力强军梦”主题国防教育活动，深入抓好全民国防教育日、烈士纪念日、抗日战争胜利纪念日等重要纪念日的组织实施，着力推动国防教育进校园，强化全民国防观念和拥军热情。加强国防教育基地、爱国主义教育基地等红色教育阵地建设，充分发挥红色教育阵地功能，更好教育人、熏陶人、培塑人。要抓紧提升国防动员能力，用具体精准的动员需求牵引动员潜力建设，建立健全军地会商等制度机制，突出抓好大学生兵员征集这个重点，为部队输送更多优质兵员，不断扩大洛阳“小老虎兵”品牌影响。要大力加强后备力量建设，深化民兵调整改革，编实建强训好民兵应急队伍，大力拓展编兵领域，发挥基层先进典型示范引领作用，打造一支建在身边、握在手中、用在关键的民兵力量。

会议强调，“拥军优属、拥政爱民”是洛阳的优良传统和城市品牌。要发扬优良传统抓共建，以实现全国双拥模范城市“八连冠”为契机，一以贯之抓好双拥工作，带着感情和责任解决好驻洛部队实际困难。要扎实做好退役军人各项工作，加强退役军人管理，注重强化服务，引导他们始终不忘入伍初心、不负从军使命、不丢军人本色，做到退役不退奋进志、转岗不转报国心。要落实好拥军优属各项政策，丰富新时代双拥内涵，当好国防和军队建设的坚强后盾。

刘宛康、赵会生、杨炳旭等市领导参加会议。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)