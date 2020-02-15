为洛阳这家人点赞！两代三人从军 兵种涵盖海陆空

临近“八一”建军节，军人拥军成为社会关注的热点。咱们洛阳有这么一家人，两代三人从军，兵种涵盖海陆空！

赵荣光

临近“八一”建军节，军人拥军成为社会关注的热点。

咱们洛阳有这么一家人，两代三人从军，兵种涵盖海陆空！

现在，洛报融媒记者就带您一起走近这三名“最可爱的人”，了解他们的从军故事——

“我的文化科目成绩过了士官学校分数线，有望被士官学校录取。”今日，在浙江宁波海军某部服役的赵荣光给家人打来报喜电话。

得知侄子赵荣光的好消息，52岁的赵战坡格外高兴。因为赵荣光从军，就是受赵战坡的影响。

赵战坡

赵战坡是孟津县白鹤镇长秋村人，1985年10月，17岁的他光荣入伍，告别家乡，来到信阳当装甲兵，从事陆军坦克炮长专业，曾任司令部作训保管员。

由于他刻苦训练，表现突出，1988年5月，赵战坡在部队光荣入党。在协同作训部门执行任务中，赵战坡调配军用物资得当，保障有力，多次受到部队嘉奖。

在部队里，赵战坡还是个小有名气的“文艺兵”。原来，他从小喜欢写字、画画，在部队里发挥文艺特长，积极参加军营书画活动，活跃军营文化生活。

1989年2月，赵战坡光荣退役，进入孟津县一家银行从事宣传工作。2000年年底，他离开银行自主创业，将精力投入书画创作中，先后加入河南省书法家协会、洛阳市美术家协会。

近年来，赵战坡加入孟津旅游业商会、文化产业商会，积极推出文化旅游作品，致力打造美丽乡村，并热心公益事业，义务写春联、捐献书画助力精准扶贫等。

据统计，赵战坡先后为孟津卫坡古民居、孟津南石山张家彩窑、白鹤镇黄河绿道等绘制地面3D画，为孟津县城关、常袋、麻屯、送庄、横水、小浪底等镇美丽乡村建设绘画1200余幅，为县城40多个单位和小区题字插图500余幅，被当地称为“大美孟津描绘人”。

在赵战坡的影响下，他的两个侄子赵荣耀和赵荣光也先后从军，分别在空军和海军服役。

2010年12月，18岁的赵荣耀光荣入伍，目前已在陕西空军某部服役9年，从事飞机维修专业。

“赵荣耀在部队很努力，入伍第三年，他就考入军校，还被晋升为士官。”赵战坡说，在部队期间，赵荣耀先后被评为“优秀士兵”“优秀士官”。

“我的伯父和哥哥都是军人，我长大了也要参军。”赵荣光少年时就立下了当军人的志向。

2018年9月，19岁的赵荣光实现了参军的梦想，到浙江宁波海军某部服役。“赵荣光是个好苗子，入伍前，他曾在孟津县人武部预备役服役半年，上传下达、值班站岗等任务完成得都很出色。”孟津县人民武装部政治工作科干事杨文博说。

赵荣光到了部队之后，果然不负众望，新兵连集训结束后，他被选为阅兵方阵队列一号“大排头”标兵，入伍不到半年，当上了副班长。由于赵荣光表现突出，2019年“八一”前夕，部队特邀请他的父母来到部队观看汇报表演。

“我的伯父赵战坡热心公益事业，我要向伯父学习，为战疫出一份力。”赵荣光在电话里告诉记者，疫情期间，他通过微信转账2000多元津贴，让父亲赵占伟购买水果、牛奶、饼干等物品，捐给家乡的卫生院，慰问医护人员。

现在，赵占伟有个心愿，等小儿子长大，也要动员他参军，到部队里接受锻炼。

“赵战坡和侄子赵荣耀、赵荣光是孟津退伍军人和现役军人的优秀代表，他们的家庭有良好的拥军传统，积极支持部队建设，值得称赞。”杨文博说。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 杨水林 文/图)