重磅！今年起，洛阳新引进落户的35岁以下全日制硕士研究生将获5000元生活补贴

洛报融媒记者从洛阳市委组织部获悉，根据新出台的《河洛英才计划(2020—2025年)》，自今年起，洛阳新引进落户的35岁以下全日制硕士研究生，只要满足在洛阳稳定就业6个月以上、签订劳动合同且参加社会保险的两个条件，将享受到5000元的一次性生活补贴！

洛报融媒记者从洛阳市委组织部获悉，根据新出台的《河洛英才计划(2020—2025年)》，自今年起，洛阳新引进落户的35岁以下全日制硕士研究生，只要满足在洛阳稳定就业6个月以上、签订劳动合同且参加社会保险的两个条件，将享受到5000元的一次性生活补贴！是不是很兴奋？当然了，有人要问，如果不是研究生咋办？不用担心！根据《河洛英才计划(2020—2025年)》，洛阳将建立“河洛青年英才”库、“河洛海外英才”、“河洛社会事业英才”库、“河洛乡土英才”库，实现各类人才入库管理，享受各类扶持政策。只要你足够优秀，总有一库适合你！

让我们具体来了解下吧。

“河洛青年英才”库：

主要针对青年人才，其中扶持政策包括，全面放开高校毕业生、职业技术院校毕业生等青年人才的落户限制；继续执行新引进全日制博士研究生优惠政策，对符合条件的博士生发放生活补贴；继续推行“玉洛汇”计划；对符合条件的大学生创业企业(团队)给予最高10万元的科技创业券资助；加大青年科技奖评选力度，每届评选50名，给予一定的奖励补贴；鼓励和支持企事业单位、科研院所以及高校建立博士后科研流动站(工作站、工作分站)，对建站成功的，市财政一次性给予20万元奖励。

“河洛海外英才”库：

主要针对海外留学人员，扶持政策包括定期发布各类用人单位的人才需求目录，为优秀海外留学人才回洛工作提供快捷准确的人才需求信息咨询服务；支持留学人才申报创新创业人才评选或“玉洛汇”计划实施创新创业项目；充分发挥“海智计划”工作基地和留学人员创业园等平台作用，对新建的留创园和海智工作特色基地，经评估留学人才引进及创业项目实施成效明显的，市财政分别给予10万元的资金支持。

“河洛社会事业英才”库：

主要针对社会事业人才。洛阳将定期开展市级优秀专家、优秀科技人才、 “四个一批”人才、名医名护、名师、学术技术带头人、“德艺双馨”文艺家、优秀社会工作人才、优秀电商人才、优秀文旅融合人才等拔尖人才的培养选拔工作，在技术职称评定中给予优先并进行相应奖励补贴，进一步激发各类人才干事创业的热情。

“河洛乡土英才”库：

主要针对乡土人才。洛阳将加快构建高素质农民教育培训体系，5年内培育农业新型经营主体带头人、专业技能型和服务型农民等农村技能人才15万人。实施高素质农民学历提升计划，推动农民培训和学历教育贯通培养。开展农业技术指导员培训和职业技能鉴定，提高农村实用人才持证率。激发乡土人才活力，每两年评选一届优秀农村实用人才，在技术职称、技能等级鉴定、外学外训中给予优先并进行相应奖励补贴。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵玉波）