洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一床破被子里掉落近四万元现金 洛阳一保洁员和小区保安完璧归赵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-30 18:29

　　“真没想到，我扔的破被子里竟藏有钱，感谢保洁员和小区保安师傅。”今日中午，市民徐先生联系本报记者要感谢几位拾金不昧的热心人。

　　前不久，徐先生的哥哥因病去世，他处理完哥哥的丧事后，找保洁员到哥哥家打扫卫生。徐先生说，他哥哥生前一直独居，家里脏乱不堪，他就让保洁员把屋里物品全部扔掉。没想到，他险些把哥哥藏的近4万元现金当垃圾扔掉。

　　“今日上午，我正在上班突然接到民警电话，对方说保洁员和小区保安从我哥家清理的垃圾中发现一沓现金。”徐先生说，他赶到哥哥家时，辖区长安路派出所民警正在清点现金。

　　“在清洁工和小区保安的见证下，我们全程录音录像清点了这些现金，一共39600元。”民警说。

　　处警民警告诉徐先生，当日10时15分，小区保安白师傅报警称，他和一名保洁员在小区业主扔的垃圾里发现一沓现金，希望民警到场处理，免得他们跟业主说不清楚。

　　那么，这些钱是怎么被发现的？原来，白师傅在小区巡逻时见有保洁员正往楼下运垃圾，因垃圾堆在人行道上，他便让保洁员把垃圾送到小区垃圾中转站。结果，保洁员刚掂起一床破被子，一沓百元钞票就从被罩里掉了出来。“我俩愣了几分钟后，赶紧打了110。”白师傅说。

　　徐先生说，他猜测这笔钱是哥哥生前存的私房钱，多亏了保安师傅和保洁员，不然，真把钱当垃圾丢掉了。记者联系上这位保洁员，对方不愿告知姓名，只留下一句：“咱不干昧良心的事。”(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 戚军锋 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊川县彭婆镇西牛庄村第一书记李孝同...
  • 王城大道快速路部分路段要围挡施工 将...
  • 6月，洛阳在全省地表水环境质量排名中...
  • 一床破被子里掉落近四万元现金 洛阳...
  • 重磅！今年起，洛阳新引进落户的35岁...
  • 为洛阳这家人点赞！两代三人从军 兵种...
  • 兴洛湖公园水景植物“烤肠”成网红 ...
  • 高新区洛河之滨添乐道
  • 湿地、绿岛、水鸟……洛河市区段绿色...
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月28日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    宜阳县董王庄乡：花椒...
    兴洛湖公园水景植物“...
    湿地、绿岛、水鸟……...
    伊川县彭婆镇西牛庄村...
    精彩热帖

    纯天然野生蘑菇

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605