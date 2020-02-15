一床破被子里掉落近四万元现金 洛阳一保洁员和小区保安完璧归赵

“真没想到，我扔的破被子里竟藏有钱，感谢保洁员和小区保安师傅。”今日中午，市民徐先生联系本报记者要感谢几位拾金不昧的热心人。

“真没想到，我扔的破被子里竟藏有钱，感谢保洁员和小区保安师傅。”今日中午，市民徐先生联系本报记者要感谢几位拾金不昧的热心人。

前不久，徐先生的哥哥因病去世，他处理完哥哥的丧事后，找保洁员到哥哥家打扫卫生。徐先生说，他哥哥生前一直独居，家里脏乱不堪，他就让保洁员把屋里物品全部扔掉。没想到，他险些把哥哥藏的近4万元现金当垃圾扔掉。

“今日上午，我正在上班突然接到民警电话，对方说保洁员和小区保安从我哥家清理的垃圾中发现一沓现金。”徐先生说，他赶到哥哥家时，辖区长安路派出所民警正在清点现金。

“在清洁工和小区保安的见证下，我们全程录音录像清点了这些现金，一共39600元。”民警说。

处警民警告诉徐先生，当日10时15分，小区保安白师傅报警称，他和一名保洁员在小区业主扔的垃圾里发现一沓现金，希望民警到场处理，免得他们跟业主说不清楚。

那么，这些钱是怎么被发现的？原来，白师傅在小区巡逻时见有保洁员正往楼下运垃圾，因垃圾堆在人行道上，他便让保洁员把垃圾送到小区垃圾中转站。结果，保洁员刚掂起一床破被子，一沓百元钞票就从被罩里掉了出来。“我俩愣了几分钟后，赶紧打了110。”白师傅说。

徐先生说，他猜测这笔钱是哥哥生前存的私房钱，多亏了保安师傅和保洁员，不然，真把钱当垃圾丢掉了。记者联系上这位保洁员，对方不愿告知姓名，只留下一句：“咱不干昧良心的事。”(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 戚军锋 文/图)