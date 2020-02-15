洛阳发布2019年度劳动关系和谐指数

洛报融媒记者刚刚从洛阳市2019年度劳动关系和谐指数调查情况新闻发布会上获悉，根据调查数据显示，全市18个县(市)区劳动关系和谐指数平均得分为83.26分；33家重点企业劳动关系和谐指数平均得分为75.25分；3个典型行业的劳动关系和谐指数平均得分为62.56分。劳动关系总体较为和谐，职工队伍整体稳定。

洛报融媒记者刚刚从洛阳市2019年度劳动关系和谐指数调查情况新闻发布会上获悉，根据调查数据显示，全市18个县(市)区劳动关系和谐指数平均得分为83.26分；33家重点企业劳动关系和谐指数平均得分为75.25分；3个典型行业的劳动关系和谐指数平均得分为62.56分。劳动关系总体较为和谐，职工队伍整体稳定。

具体体现在以下几个方面：

一是构建和谐劳动关系的氛围愈加浓厚。从近几年的调查发现，县(市)区和谐指数平均得分由2015年的70.64增加到2019年的83.26，重点企业和谐指数平均得分由2015年的65.59增加到2019年的75.25，呈逐年上升趋势，反映出洛阳市构建和谐劳动关系工作取得了较大发展，和谐劳动关系创建的氛围愈加浓厚。

二是统筹协调的构建工作新格局初步形成。调查显示，企业党组织、各级工会、协调劳动关系三方四家已成为构建和谐劳动关系工作的重要力量。目前，洛阳市已经形成党委政府领导、全社会共同参与的构建和谐劳动关系工作格局。

三是劳动合同制度得到了较好落实。调查显示，洛阳市整体企业劳动合同签订率为99.06%，集体合同、工资专项集体合同知晓率99.9%，显示劳动合同制度得以全面落实。

四是职工合法权益得到切实保障。各企业职工的最低工资保障制度、休息休假权利、安全卫生保护、社会保险缴纳等职工合法权益都得到较好保障。

据悉，自2014年起，洛阳市总工会就联合河南科技大学管理学院开展了我市劳动关系和谐指数调查，目的是为了直观、科学、全面地了解掌握全市劳动关系真实状况，以便更有针对性地采取措施，解决问题，实现劳动关系和谐稳定，促进全市经济发展和社会稳定。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 孙雪芹 实习生 王龙飞 文/图）