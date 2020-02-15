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@洛阳人！想寻找创业项目，来会展中心就对了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-30 10:57

　　今天上午，第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛在我市隆重开幕。一系列丰富多彩的活动，将为洛阳市民打造一场大众创业、万众创新的盛宴。

　　本次大赛由市人社局、市科技局、市发改委、市教育局、市总工会、团市委、市妇联、市残联主办，市人力资源和公共就业服务中心承办，以“创响新时代 共圆中国梦”为主题。

　　值得一提的是，这次创业创新大赛不仅是一场激烈的创业大赛，更是一场全民参与的创新大会。大赛期间，不仅有187个项目参加创业大赛的激烈角逐，还有来自全国500个创业加盟项目和130多家洛阳本地企业参加创业成果展，寻找青年创业伙伴。

　　洛报融媒记者了解到，本次大赛按照“1+1”模式，包括主体赛和创业扶贫专项赛。选拔出的优秀参赛项目，将代表洛阳参加第四届“中国创翼”创业创新大赛及第四届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛。

　　创业大赛可谓奖品丰厚，参赛的优秀创业项目或企业，不仅可获得最高10万元的奖金，还将在资金、政策等方面获得优先扶持。

　　展会现场，未就业高校毕业生就业创业服务活动同步进行。现场专门设置了就业指导区、就业见习岗位区，帮助离校未就业高校毕业生实现就业创业。

　　您可扫码关注大赛公众号，具体了解本届大赛开展的实时情况、参展和参赛项目信息、进行“创业之星”投票以及政策扶持等相关内容。

　　展会现场还设置有抽奖环节，市民可在服务中心领取门票，登记参与抽奖。

　　本次创业创新大赛活动安排如下：

　　●创业项目展和创业成果展

　　时间：7月30日至8月2日

　　地点：洛阳会展中心B区

　　●全市大赛复赛

　　时间：7月31日至8月2日

　　地点：洛阳会展中心B区市少儿图书馆演播厅

　　●创业之星评选

　　时间：7月30日至8月2日

　　方式：“才聚河洛”微信号网络投票和专家评审

　　●全市大赛决赛

　　时间：8月4日至5日

　　地点：洛阳广播电视台二号演播厅

　　●推荐参加省赛

　　大赛组委会将根据决赛成绩，推荐优秀项目参加第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛。

　　组委会工作人员提醒市民，到活动现场请按要求佩戴口罩，在入场时主动出示洛康码并配合进行体温检测，现场严禁吸烟及明火，不要拥挤、嬉闹和喧哗，彼此之间保持一定距离。

　　展会从会展中心南广场上2号步梯进入，现场乘车路线：

　　乘28路、31路、35路、39路、57路公交车学府街与开元大道口站下车；

　　乘62路、63路公交车王城大道与开元大道口站下车；

　　乘70路公交车新区体育场站下车。

　　(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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