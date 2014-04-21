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本周五晚，来洛阳博物馆免费观赏琵琶演奏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-30 09:30

　　想亲身感受白居易诗中的“转轴拨弦三两声，未成曲调先有情”吗？本周五晚，来参加洛阳博物馆的夜游活动吧！

　　洛阳博物馆的夜游活动已连续推出四周，目前线上线下观众累计已达数万人。本周五晚，该馆为观众准备了精彩的琵琶演奏。具体演出信息如下——

　　时间：7月31日19：00—19：30

　　地点：洛阳博物馆内

　　演奏家：中国民族管弦协会琵琶专业委员会会员、青年琵琶演奏家钟志慧

　　直播观看平台：洛阳博物馆官方微博

　　关于琵琶的历史，还有一个冷知识。琵琶是我国民族乐器中的主要的乐器之一，在敦煌莫高窟、龙门石窟、巩义石窟等石窟寺遗存都能见到琵琶形象。琵琶最初出现时并不写作现在的“琵琶”二字，而是因当时的弹奏方法，被称作“批把”。东汉刘熙在其著作《释名》中提道：“批把本出于胡中，马上所鼓也。推手前曰‘批’，引手却曰‘把’，像其鼓时，因以为名也。”后来，文中的“批把”演变成了“琵琶”，演奏技法也逐渐由横抱变为竖抱演奏，用手指演奏取代了用拨子演奏……

　　在洛阳博物馆中就珍藏着一件唐代黄釉陶伎乐俑，出土于洛阳唐代贾敦赜墓中。只见她下着曳地长裙，怀抱琵琶，手拿“拨子”轻轻拨动琴弦，端庄优雅。《琵琶行》中“沉吟放拨插弦中”指的就是演奏结束后把拨子插在弦间，专注的神态再配有唐代女子常见的螺髻，更加秀美可人，温婉优雅。

　　观看琵琶演奏后，您也可以和文物来一场时空相遇，感受《琵琶行》中“轻拢慢捻抹复挑”的魅力。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲)
[ 责任编辑：马佳佳]
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