好消息！中日友好医院呼吸中心洛阳合作医院挂牌

今日上午，中日友好医院呼吸中心洛阳合作医院揭牌，河南科技大学第一附属医院正式挂牌中日友好医院呼吸中心洛阳合作医院。

今日上午，中日友好医院呼吸中心洛阳合作医院揭牌，河南科技大学第一附属医院正式挂牌中日友好医院呼吸中心洛阳合作医院。

这一合作医院的挂牌将有力推动“健康洛阳”建设，充分发挥洛阳副中心城市引领辐射带动作用，为洛阳、豫西乃至中西部地区患者提供服务。下一步，洛阳市委、市政府将努力创造更加良好的合作环境，提供更加适宜的发展空间，借助中日友好医院呼吸中心洛阳合作医院这一有力平台，全面提升洛阳市医疗技术和服务能力，力争在呼吸系统疾病防控方面达到全国先进水平，更好满足洛阳都市圈人民群众日益增长的健康需求。

活动现场，洛阳还召开了“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗推广项目启动会。“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗推广项目的顺利实施，能够进一步加强洛阳呼吸学科诊治和管理能力，提升医疗服务水平，提高医疗质量，确保医疗安全，构建结构合理、功能完善、覆盖面广、便捷高效的呼吸疾病诊疗防治服务体系，提升洛阳乃至中原西部人民群众整体健康水平，为今后建设国家呼吸区域医疗中心洛阳分中心打下良好的基础。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 实习生 王奕菲)