6月，洛阳在全省地表水环境质量排名中位列第一

日前，河南省生态环境厅公布了6月份全省地表水环境质量排名结果，洛阳市因地表水环境质量最好而排名第一，三门峡和南阳分列二、三位。

日前，河南省生态环境厅公布了6月份全省地表水环境质量排名结果，洛阳市因地表水环境质量最好而排名第一，三门峡和南阳分列二、三位。 日前，河南省生态环境厅公布了6月份全省地表水环境质量排名结果，洛阳市因地表水环境质量最好而排名第一，三门峡和南阳分列二、三位。 此次公布的内容还包括全省县(市)区地表水环境质量前10名，洛阳伊川县、洛阳孟津县、洛阳嵩县位列其中。 洛报融媒记者从洛阳市污染防治攻坚办获悉，今年1月至6月，洛阳市20个各级地表水考核断面中，按考核因子平均浓度计算，Ⅰ~Ⅲ类水质断面16个，占80%；Ⅳ类水质断面4个，占20%；无Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。其中，7个国省控地表水责任目标断面，5个断面达到Ⅱ类，2个断面达到Ⅲ类，均达到或优于省定考核目标，断面水质达标率为100%。全市8个城市地下水集中式饮用水源地取水水质达标率100%。(洛报融媒记者 李三旺)