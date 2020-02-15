2020年第二季度“河南好人榜”公布 孟津人张素荣入选

29日，记者从市文明办获悉，省文明办日前公布2020年第二季度“河南好人榜”上榜人物，孟津县白鹤镇沟口村村民张素荣入选。
29日，记者从市文明办获悉，省文明办日前公布2020年第二季度“河南好人榜”上榜人物，孟津县白鹤镇沟口村村民张素荣入选。
2020年度“河南好人榜”设置了“助人为乐类”“见义勇为类”“诚实守信类”“敬业奉献类”“孝老爱亲类”5类榜单，第二季度“好人榜”共有30人入选。其中，张素荣入选“孝老爱亲类”榜单。
今年79岁的张素荣，是孟津县白鹤镇沟口村的一名普普通通的妇女。她自从嫁入郭家后，主动负责残疾小叔子的衣食起居，50多年来如一日，被村里人称颂为“嫂娘”。随着公婆相继去世，她更是把小自己十几岁的小叔子当孩子般对待。乡邻们称赞：这样的嫂子“世间少有”。（记者 王子君 通讯员 庞晓磊）
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