党员黄小宁：在推广洛阳工业互联网上勇于担当作为

29日，在位于洛阳大数据产业园内的中原智联洛阳工业大数据中心，一秒钟内就有数以百万计的工业数据在这里汇集，继而通过网络分别传输到上千家工业企业。

29日，在位于洛阳大数据产业园内的中原智联洛阳工业大数据中心，一秒钟内就有数以百万计的工业数据在这里汇集，继而通过网络分别传输到上千家工业企业。

“这里是洛阳工业互联网发展的基础和核心，也是洛阳工业大数据的处理中心，时刻捕捉着洛阳工业的点滴变化。”中原智联(洛阳)信息科技股份有限公司董事长黄小宁说。

工业互联网是近两年才出现的新概念，是实现人、机、物全面互联的新型网络基础设施，目前已成为未来制造业竞争的制高点。工业互联网标识解析二级节点是工业互联网重要的基础设施，向上对接标识解析国家顶级节点，向下对接企业标识节点及应用系统，其作用相当于工业互联网领域的“高速公路”。

面对全新的领域，黄小宁去年参与我市申报工业互联网标识解析二级节点城市工作，他带领公司员工多方学习、考察，制订了洛阳的运营方案，并获得工信部的认可。

去年11月，洛阳工业互联网标识解析二级节点正式上线，这是我省第一个、全国第20个接入国家顶级节点的二级节点，为下一步工业互联网在省内企业应用奠定了坚实基础。

三分建设，七分推广。与其说黄小宁是工业互联网的建设参与者，倒不如说他是工业互联网的推广者。

“建好只是第一步，只有推广应用好，工业互联网才能在洛阳制造业高质量发展中发挥出巨大作用。”黄小宁说，作为一名党员，同时作为洛阳工业互联网标识解析二级节点的运营公司负责人，有责任让更多洛阳工业企业用好工业互联网。

黄小宁将推广工业互联网作为重要任务，为此公司专门打造了中原智联工业互联网综合服务平台，致力于为洛阳中小企业提供优质工业互联网服务。综合服务平台向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据，向上可以支撑工业App的快速开发和部署。“对于很多中小企业来说，单靠自身力量进入工业互联网，成本太高。”黄小宁说，服务平台可有效降低中小企业使用信息化技术的门槛，助力制造业转型发展。

在综合服务平台上，工业企业可以找到行政类、物料管理类、生产类等多种类型的应用软件。借助这些软件，企业在进行信息化管理和数据分析时，能更好地对生产经营进行调整。截至目前，共有1700多家企业在洛阳综合工业互联网平台上注册，这是让黄小宁最骄傲的一份成绩单。

提及工业互联网的推广目标，黄小宁信心满满。“今年是工业互联网加速落地的元年，洛阳起步较早，现在更应该大步快跑。”黄小宁说，自己愿意一直做一名推广者，在推广洛阳工业互联网上勇于担当作为，发挥出党员的先锋模范作用。（记者 孙小蕊 通讯员 张璞）