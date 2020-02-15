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男子学“网红”打弹弓 打碎商铺5块玻璃被拘留
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-30 08:47

　　近日，偃师警方办理了一起寻衅滋事案件，一男子模仿网红，在市区把行道树树叶当目标苦练打弹弓技巧，想要“百步穿杨”，不料树后的门面房玻璃被多次击碎，还险些伤人。

　　32岁的许女士在偃师市槐新路上租房，开设一家舞蹈培训机构。7月24日14时许，她和几名女老师正在开会，忽然听见“咣”的一声，3楼的舞蹈室里，一扇窗户碎成了蛛网状。“老师们吓得不轻，但更让她们害怕的是，大家在开裂的钢化玻璃中间发现了一个孔眼。”许女士说，这像是人为射击所致。

　　没等大家缓过神儿，又是“咣”的一声，舞蹈室另一扇玻璃应声而碎。许女士和同事急忙下楼，发现二楼楼梯间的玻璃也出现碎裂，楼上楼下共被打烂了5块玻璃，附近有黄豆大小的钢珠。虽然事发时并没有学生来上舞蹈课，但许女士和同事还是立刻报了警。

　　城关镇派出所民警根据现场地形推测，与舞蹈室一路之隔的某快捷宾馆楼顶可能是违法嫌疑人的作案地点。民警遂爬上宾馆楼顶，果然发现了同样的钢珠。民警对该宾馆突击检查发现，一客房内有同款钢珠和弹弓，登记入住的房客为黑龙江男子荆某。

　　当天，荆某被传唤到案。经讯问，荆某称，他是为模仿网红才苦练打弹弓技巧，他于当天中午在宾馆楼顶，以路对面行道树树叶为目标练手，没想到会击中树后的门面房玻璃。

　　目前，荆某因涉嫌寻衅滋事罪被警方行政拘留15日，并处罚款1000元。（记者 王博东 通讯员 姚红艳）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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