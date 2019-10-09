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洛宁县坚持党建引领　利用“四官”服务队调解农村纠纷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-30 08:50

　　炎炎夏日，走进洛宁县景阳镇孟村村脱贫户胡保超家，屋内陈设虽然有些简陋，但墙壁刷得雪白，地上新铺了瓷砖，连房门都换成了时下县城流行的款式。

　　“今年春天简单装修一下，看着亮堂了不少。”老胡搬出凳子，招呼记者坐下，又顺手往院子一指，“厕所弄好了，终于了了我一桩心事，我也有心情把家里好好收拾收拾。”

　　老胡家的厕所位于院子角落处。去年5月，厕所后面的墙体坍塌，正当他准备砌一堵新墙时，邻居站出来，非说他家厕所占的是自家的宅基地。

　　“房子住了二三十年，怎么可能占了你家的宅基地？”老胡自然不同意。双方意见不合，产生了矛盾。眼见矛盾激化，村里、镇里出面协调了好几次，还是迟迟无法解决争端。

　　正当两家人闹得不可开交时，洛宁县“四官”服务队在景阳镇开展服务活动时得知此事，立刻前往孟村解决纠纷。

　　调解就在老胡的院子里进行。由于双方情绪激动、互不相让，调解很难进行下去。“贸然了事，可能为日后关系埋下隐患，必须做到让双方都打心眼里愿意。”“四官”服务队当即决定将重点放在安抚双方情绪上，给双方一段情绪平复期。

　　情绪平息后，“四官”服务队再次来到孟村村，采取背靠背、面对面、中间人说和等多种方式进行调解，摆事实、讲道理，最终促成双方就宅基地纠纷达成一份协议。

　　协议写得清清楚楚，老胡放了心，重新给厕所垒了墙，又把院子简单拾掇了一下。去年7月，老胡和正上大学的闺女一商量，将一面锦旗送到景阳镇，点名送给“四官”服务队，“这么热的天，到我家解决问题，还给我讲解法律知识，真是太感谢你们了”。

　　这正是洛宁县突出法治保障能力的一个缩影。自去年开展党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)工作以来，该县着力推动“四官”服务队进村(社区)担当平安村官，截至目前全县共333名平安村官深入村(社区)提供法律咨询600余人次，发放宣传资料1.8万余份，化解矛盾纠纷32起，逐步实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。

　　下一步，洛宁县将以法治引导群众，深入学习宣传贯彻《中华人民共和国民法典》，抓好法律顾问和“法律明白人”队伍、“四官”服务队、乡村矛盾调解队伍、群防群治队伍、社会心理服务志愿者队伍“五支队伍”建设，健全矛盾纠纷源头预防和多元化解、治安防控、民主法治村、“六无”村居创建等机制，确保各类矛盾纠纷和违法犯罪行为明显减少，群众安全感和满意度明显提升。（记者 孙小蕊 通讯员 赵笑菊 张抗抗）
[ 责任编辑：马佳佳]
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