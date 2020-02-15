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“洛水山肴”特色农产品洛阳旗舰店落户洛龙区 “洛宁味”来尝尝
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-30 08:47

　　昨日，洛宁县“洛水山肴”特色农产品洛阳旗舰店落户洛龙区政和路，主营上戈苹果、洛宁酸牛肉等30多种农产品。

　　“洛水山肴”是区域公用品牌，由洛宁县与浙江大学中国农业品牌研究中心合作创立。该品牌以洛宁的农业环境、农作条件、农人特色、农产特征、农耕文化等方面的独特性为基础，形成品牌主形象、辅助形象、衍生形象。

　　洛宁县洛水山肴现代农业科技有限公司相关负责人介绍，“洛水山肴”推出的特色农产品有30多种，包括水果类、杂粮类、肉蛋类、野生山茶等，其中洛宁八珍(上戈苹果、金珠沙梨、洛宁酸牛肉、罗岭核桃、洛宁蒸肉、洛宁竹叶茶、熊耳活泉、塬上硒薯)是主导品种。

　　在销售方面，省内以旗舰店线下销售为主，除了城市，很多景区也是线下销售的“主场”；省外以旗舰店线上销售为主，通过京东、天猫、顺丰生鲜等平台和网红直播带货等渠道销售；通过消费扶贫平台、单位集采团购、“莲菜网”平台专供、社区团购等方式进行销售。

　　该负责人表示，他们计划通过3年至5年努力，把“洛水山肴”打造成全国知名农产品区域公用品牌，建立省、市、县三级旗舰店，线上线下销售齐头并进，实现“品牌带农、品牌强农、品牌惠农”的目标。（记者 赵硕 通讯员 赵笑菊）
[ 责任编辑：席倩倩]
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