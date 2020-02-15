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旱厕改成水冲、建起乡村驿站……喜看夏庄新变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-30 08:37
美丽的夏庄

　　“夏庄村在伊河边，转瞬之间换新颜；村庄改变旧面貌，一幅美景呈眼前；喜看夏庄新变化，欢迎八方来参观……”28日上午，在洛龙区李楼镇夏庄村的乡村驿站里，67岁的段素花向村民朗诵她编的顺口溜。

　　伊河北岸的夏庄村，白墙黛瓦，渠水潺潺。段素花是看着村子从令人皱眉的“臭水滩”变成美丽洁净的“公园”的。“变化速度太快，我感觉像做了一场梦。”段素花说，高兴之余，她为村子编了一段顺口溜，没事就念给村民听。

　　夏庄村的变化在哪儿？段素花说，这得从她家说起……

　　段素花的家离乡村驿站不远，白色的院墙，朱红色的大门，门前花池里的植物郁郁葱葱，花池的一侧堆放着几块砖石。“看，这儿就是原来我家旱厕的位置。前些年，村里没有污水管网，家家户户都用旱厕。”回忆起往事，段素花直摇头。

　　那时，夏庄村还有46家养殖场，污水直接排到村边的水渠里，一到夏天，就气味臭、苍蝇多。段素花说：“不敢开窗户，不敢晾衣服。我女儿回村住了一晚上就嚷着要走。”当时在村民看来，家里用上水冲式厕所，村子变得水清草绿，是“猴年马月”的事儿。

　　段素花和乡亲们没料到，惊喜来得这么快！2018年，夏庄村开始实施农村人居环境改善，关闭村里的养殖场、砂石厂，修复伊河滩生态，铺设污水管网，建设小型污水处理站，村边水渠里的水变得清澈起来。

　　“村子实施了旱厕改造，我们彻底告别旱厕时代，用上了水冲式厕所。”段素花激动地指着街道说，“村里整修了道路，还在房前屋后见缝插绿，补栽行道树，村貌焕然一新。”她的女儿再回村，惊讶得说不出话，东瞅瞅，西看看，不敢相信这是她记忆中的夏庄村。

　　去年，夏庄村又刮起“攀比”风，比啥？比谁家更干净美观、更文明和睦。哪家做得好，还能被评上“五美庭院”。为获此殊荣，村民们铆足了劲，有的整修门前的花池，有的在庭院里搭起葡萄架……村民白改枝为了整理房子，两天没出家门。

　　去年，夏庄村的乡村驿站建成开放。这是我市首家乡村驿站，村民可以在此读书、办证、咨询……段素花主动要求当乡村驿站的管理员，她笑道：“村子越变越好，我们也不能落后。乡村驿站是村子的门面，我要用周到的服务给夏庄村增光添彩。”

　　记者手记

　　夏庄村变美了，村民的幸福感越来越强。随着村子刮起“攀比”风，村民不断提高个人素质：发现公共设施损坏，及时上报；借出去的图书，不会出现任何损坏……“幸福乡村”的内涵不仅是改善村民的物质生活，也要丰富村民的精神世界。（记者 何奕儒 实习生 朱奕璇 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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