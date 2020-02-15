古人的消暑良方（河洛拾珠）

“夜热依然午热同，开门小立月明中。竹深树密虫鸣处，时有微凉不是风。”正值酷夏，草木茂盛，蝉噪蛙鸣，烈日炎炎，挥汗如雨……人人都想哪儿凉快哪儿待着去。那么，古人是如何消暑的呢？“登楼”消夏、搭凉棚避暑、吃冷饮、虚静解暑等，不一而足，颇有情趣。

“夜热依然午热同，开门小立月明中。竹深树密虫鸣处，时有微凉不是风。”正值酷夏，草木茂盛，蝉噪蛙鸣，烈日炎炎，挥汗如雨……人人都想哪儿凉快哪儿待着去。那么，古人是如何消暑的呢？“登楼”消夏、搭凉棚避暑、吃冷饮、虚静解暑等，不一而足，颇有情趣。

晚年留守东都洛阳的裴度就曾“登楼”消夏，且看他的《夏日对雨》：“登楼逃盛夏，万象正埃尘。对面雷嗔树，当街雨趁人。檐疏蛛网重，地湿燕泥新。吟罢清风起，荷香满四邻。”

夏日溽热，古人想到了许多避暑的方法，比如搭凉棚。明《四时幽赏录》记载：“每至暑月，以锦结为凉棚，设坐具为避暑会。”喜欢喝酒的人，则在夏天的午夜喝许多酒，这样能一觉睡到次日傍晚，躲过中午的烈日。不过，这样很伤身体。

吃冷饮，也是消夏的好方式。冷饮在古代已经出现，《楚辞》中就有记载。杜甫诗“公子调冰水，佳人雪藕丝”，形象地描绘了显贵之家吃冷饮之情景。不过，古时冷饮“价同金璧”，于平民百姓而言，当然是一种奢望。

对平民百姓来说，比较常见的消夏方法是“浮瓜沉李”。魏文帝曹丕《与吴质书》云：“浮甘瓜于清泉，沉朱李于寒水。”瓜果浸过了冷水，再拿出来，饱满多汁，清凉解渴。杜甫诗云：“翠瓜碧李沉玉甃，赤梨葡萄寒露成。”这样的消夏方法，解暑而富有情趣。

当代著名作家汪曾祺的美文《夏天》里曾写道：“西瓜以绳络悬之井中，下午剖食，一刀下去，喀嚓有声，凉气四溢，连眼睛都是凉的。”

《本草纲目》里称“茶，微寒”，夏天饮之，提神醒脑、去腻消食、清热解暑。所以在炎夏，饮茶尤当其时。“识得此中滋味，觅来无限清凉。”北宋时西京名人梅尧臣在诗中写道：“高树秋声早，长廊暑气微。不须河朔饮，煮茗自忘归。”古树参天、宁静而清幽的深山，再加上清茗，最为清凉。

“可是禅房无热到？但能心静即身凉。”古人非常看重以虚静来消暑，把避暑上升到哲理禅思的境界，诗人白居易在诗中吟道：“何以销烦暑，端居一院中。眼前无长物，窗下有清风。热散由心静，凉生为室空。此时身自得，难更与人同。”“心静自然凉”，无论天气多么炎热，只要心静，胸中自有凉意溢出。这方面的修养，现代人或许要向古人学习。（记者 刘永娟）