扬尘污染防治不力 3个单位被约谈

昨日，因王城大道快速路(机场立交至连霍高速段)建设工程扬尘污染问题突出，市污染防治攻坚办分别对承担项目建设、施工、监理工作的市住建局、河南国安建设集团有限公司、河南诚安工程管理咨询有限公司相关负责人进行约谈。

昨日，因王城大道快速路(机场立交至连霍高速段)建设工程扬尘污染问题突出，市污染防治攻坚办分别对承担项目建设、施工、监理工作的市住建局、河南国安建设集团有限公司、河南诚安工程管理咨询有限公司相关负责人进行约谈。

近期，市污染防治攻坚办在对王城大道快速路(机场立交至连霍高速段)建设工程第三标段督查时发现，工程现场存在道路洒水降尘频次不足、车辆带泥上路、土方作业面无降尘措施、黄土和物料覆盖不到位、工地围挡不全等问题。市污染防治攻坚办有关负责人在约谈时表示，上述情况暴露出工程建设中存在的管理不严格、排查不精细、施工方责任意识不强等突出问题。相关单位要提高政治站位，强化责任担当，坚持问题导向，认真举一反三，彻底整改到位，确保扬尘治理常态长效。（记者 孟山）