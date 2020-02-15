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军队、公安、司法类院校面试、体检控制分数线公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-30 08:41

　　昨日，省招办公布了军队院校、公安院校、部分司法类院校及中国消防救援学院2020年在我省招生面试、体检等控制分数线。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒我市过线考生，按要求及时参加面试、体检等。

　　军队院校2020年在河南省招生面试、体检控制分数线

　　武警海警学院：文科：男561；理科：男576、女588

　　战略支援部队信息工程大学：文科：男582、女606；理科：男621、女633

　　国防科技大学：文科：男564；理科：男601、女662

　　陆军工程大学：理科：男588、女606

　　海军军医大学：理科：男609、女638

　　陆军军医大学：理科：男600、女642

　　空军军医大学：理科：男622、女654

　　海军工程大学：理科：男545、女604

　　海军航空大学：理科：男548、女612

　　海军大连舰艇学院：理科：男544、女604

　　空军工程大学：理科：男580、女609

　　空军预警学院：理科：男546

　　武警工程大学：文科：男577；理科：男573、女622

　　武警警官学院：文科：男578；理科：男569

　　火箭军工程大学：理科：男545、女597

　　武警特种警察学院：理科：男565

　　战略支援部队航天工程大学：理科：男560、女613

　　陆军步兵学院：理科：男545

　　陆军装甲兵学院：理科：男553

　　陆军炮兵防空兵学院：理科：男544

　　陆军特种作战学院：理科：男572

　　陆军防化学院：理科：男569、女605

　　陆军军事交通学院：文科：女604；理科：男598

　　陆军勤务学院：理科：男560

　　陆军边海防学院：理科：男563

　　海军潜艇学院：理科：男546

　　空军航空大学：理科：男583

　　【提醒】

　　政治考核结论合格、第一志愿达到所报考院校最低控制分数线的洛阳考生，须于7月31日6时，空腹前往中国人民解放军联勤保障部队第988医院互助路院区(郑州市友爱路42号)，参加面试和体检，去时须携带1英寸照片、身份证、准考证、政治考核表和面试表、疫情防控承诺书(可登录省招办网站下载)。

　　公安院校2020年在河南省招收公安专业本科面试、体检、体能测评控制分数线

　　中国人民公安大学：文科：男557、女609；理科：男552、女632(国家专项计划：文科男559，理科男580、女611)

　　中国人民警察大学：文科：男575、女568；理科：男578、女605(国家专项计划：理科男533)

　　中国刑事警察学院：文科：男564、女595；理科：男540、女603(国家专项计划：理科男548、女598)

　　铁道警察学院：文科：男499、女548；理科：男483、女537(国家专项计划：文科男515，理科男494、女559)

　　南京森林警察学院：文科：男538、女558；理科：男521、女571(国家专项计划：文科男511，理科男513)

　　河南警察学院：文科：男497、女563；理科：男514、女561

　　新疆警察学院：理科：男512

　　【提醒】

　　考察合格的洛阳上线考生，须于8月1日(8时至12时、15时至18时30分)到河南警察学院(郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖东路1号)，参加面试、体检和体能测评，去时须携带准考证、身份证、患病经历和有关情况说明表、疫情防控承诺表(可登录省招办网站下载)等。

　　部分司法类院校2020年在河南省招收提前批次录取专业本、专科面试、体检和体能测试控制分数线

　　中央司法警官学院：文科：男521、女559；理科：男522、女549(国家专项计划：文科男475、女525，理科男463、女477)

　　河南司法警官职业学院：文科：男249、女484；理科：男379、女486

　　【提醒】

　　政治考察结论合格、达到所报考院校最低控制分数线的洛阳考生，须于8月1日、2日(每日8时至18时)携带准考证、身份证及政治考察表、疫情防控承诺表(可登录省招办网站下载)，到河南司法警官职业学院(郑州市金水东路与明理路交叉口东50米路北)，参加面试、体检和体能测试。

　　中国消防救援学院2020年在河南省招生体格检查和心理测试、面试控制分数线

　　文科：男558；理科：男545、女585

　　【提醒】

　　政治考核结论合格、达到中国消防救援学院最低控制分数线的洛阳考生，须于8月2日6时，空腹到相关地点，参加心理测试、体格检查、面试，去时须携带身份证、准考证、1英寸照片、“2020年中国消防救援学院在豫招生疫情防控承诺书”(可登录省招办网站下载)。

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