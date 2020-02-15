电影院恢复营业后 观众观影须全程戴口罩

近日，我市下发《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》(简称《通知》)，经市委、市政府同意，全市43家影院自7月25日起可有序恢复开放营业。各影院恢复营业的准备工作进行得怎么样？预计什么时候可以恢复营业？昨日，记者探访了多家影院。

近日，我市下发《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》(简称《通知》)，经市委、市政府同意，全市43家影院自7月25日起可有序恢复开放营业。各影院恢复营业的准备工作进行得怎么样？预计什么时候可以恢复营业？昨日，记者探访了多家影院。

记者联系了西工区一家影院。该影院负责人说，目前，他们已经进入恢复营业前的最后准备阶段。“市区各家影院普遍为恢复营业做好了准备。我们按照《通知》中的相关要求，建立了新的工作制度、应急预案等，在经过监管部门检查、审核通过后，就可以恢复营业。”该负责人说，这个过程可能还需要几天，希望市民理解。

影院恢复营业后，将怎么运营？“我们将严格按照《通知》要求，采取措施防控疫情。”洛龙区一家影院的负责人说。

根据相关要求，影院在恢复营业后，将减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，加大影片排映场次间距，留足场间消毒时间；控制观影时间，每场不超过两个小时；自动售取票机、商品售货区、自动贩卖机、卫生间等重点区域，每日不少于5次擦拭消毒；影厅内部、座椅扶手等观众直接接触的物品每场清洁消毒一次，客用3D眼镜等公共用品实行“一用一消毒”等。

此外，影院恢复营业后，原则上不售卖零食和饮料，影厅内禁止饮食。观众进入影院要进行体温测量，未戴口罩者和体温37.3℃以上者不得入场。观众进入影院必须全程戴口罩，对号入座。

记者查询发现，目前偃师市、伊川县、嵩县、洛宁县、栾川县已恢复营业的影院，上映的除《多力特的奇幻冒险》《喋血战士》外，还有《误杀》《疯狂动物城》《大话西游》《风声》《夏洛特烦恼》《十二生肖》等老片。

“我们影院恢复营业后，上映的影片将由院线统一安排，现在还不能确定。不过，从目前的情况来看，受疫情影响，上映新片的数量较少，所以院线安排全国各地的影院重映了不少经典老片。”涧西区一家影院的负责人说，随着全国影院有序恢复营业，电影行业也将逐渐复苏，一批新片也会陆续上映。（记者 郭秩铭）