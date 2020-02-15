2020年民办学校摇号直击：摇啊摇，摇出3762个“幸运儿”

昨日上午，我市经审批可面向全市招生的民办初中、小学进行了现场电脑派位(简称摇号)。今年，共13384人报名并通过资格审核。

摇号现场，一目了然

昨日上午，我市经审批可面向全市招生的民办初中、小学进行了现场电脑派位(简称摇号)。今年，共13384人报名并通过资格审核。其中，幼升小5079人，小升初8305人；11023人成功选报学校。部分学校因报名人数未超过派位计划数直接录取所报学生，不再进行现场摇号；3762人通过现场摇号被录取，包括小学1792人、初中1970人。

市教育局民办中心相关负责人提醒，今明两天，被录取的学生家长可登录洛阳市义务教育民办学校招生信息服务平台(简称平台)查看摇号结果。被摇中的学生可在网上直接打印报到通知单，并到校报到。

数据：现场摇出3762个“幸运儿”

“义务教育阶段入学一直是社会关注的热点，根据国务院、教育部及省教育厅的文件精神，今年，我市民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的民办学校，实行电脑随机录取。”市教育局局长刘茂钦说。

7月14日，市教育局出台了《洛阳市义务教育阶段2020年民办学校招生工作实施细则通知》，对我市民办学校电脑派位工作提出具体实施办法，从政策出台、网上报名、资格审查到现场摇号，全程公平、公正、公开、透明。摇号现场，除了教育系统纪检人员、人大代表、政协委员、计算机专家、新闻媒体代表，还有用电脑随机选出的50名学生家长代表，对摇号过程进行现场监督。

摇号结果，现场封存

今年，共有13384人报名参与民办学校摇号并通过审核，11023人成功选报学校；共有42所民办初中、小学(含民办学校初中部、小学部及校区)参与招生。

其中，10所民办小学(含民办学校小学部及校区)、9所民办初中(含民办学校初中部及校区)因报名人数超过派位人数需要进行现场摇号，共提供现场摇号名额3762个，包括小学1792个、初中1970个；10所民办小学(含民办学校小学部及校区)、13所民办初中(含民办学校初中部及校区)因报名人数未超过派位人数，不需要进行现场摇号，直接注册录取，小学直录725人，初中直录1337人。

“现场摇号采取‘四个步骤’‘三个随机’‘一次性录取’。”市教育局副局长贾长河说。“四个步骤”指现场随机选出两名学生家长代表现场抽取派位软件、数据，家长代表随机确定派位序号，人大代表、政协委员用派位序号随机确定派位结果，派位结束后数据现场公示、核对、封存；“三个随机”指采用真实随机数算法、随机产生派位号、随机由派位号产生派位结果；“一次性录取”指现场摇号结束后，当天公布录取结果。

现场：小学、初中分批摇号

昨日9时30分，我市民办义务教育学校招生电脑派位正式开始。

市教育局民办中心负责人任晓雨宣布电脑派位操作规则后，现场工作人员将装有50名学生家长代表座位号的纸箱拿到台前，由主持人随机抽取两名学生家长，从3份派位软件、数据中随机抽取1份参与现场摇号。28日下午，市教育局已在市纪委派驻教育局纪检组、市教育局电教馆、新闻媒体、河洛公证处的监督、见证下，对派位软件、数据进行封存，随机生成了3份文件。

工作人员将派位软件、数据导入电脑后，大屏幕上出现了参与摇号的学校名称、报名人数、派位人数等信息。按照摇号流程要求，先进行民办小学摇号，再进行民办初中摇号。主持人再次抽取两名学生家长代表，并邀请一名人大代表和一名政协委员共同上台，由他们发出开始、暂停指令，摇出民办小学的1792个“幸运儿”。

第一个参与摇号的是市二外(柳林校区)，该校电脑派位名额为343人，报名人数为1336人。一名学生家长代表喊“开始”后，大屏幕上的学生姓名及身份证号与随机生成的派位序号开始匹配，并以每秒20次的速度滚动；另外一名学生家长代表喊“暂停”后，屏幕上的数据停止滚动，随机生成的派位序号和学生姓名、身份证号按照一一对应的形式，出现在大屏幕上。

工作人员打印派位序号并分屏公示后，一名人大代表喊“开始”，大屏幕上出现刚刚随机生成的派位序号，另外一名政协委员喊“暂停”后，343个派位序号定格在屏幕上。工作人员打印了343个派位序号及相应学生信息，并分屏公示了被摇中学生的派位序号、姓名及身份证号。

随后，市二外(兰溪校区)、市华林学校等也按照同样的步骤进行了摇号。整个过程快速、有序，10时40分许，所有参与摇号的小学、初中均摇号完毕。

小学、初中摇号完毕后，工作人员将打印出来的名单等资料进行装订，并请公证人员、人大代表、政协委员、学生家长代表、市教育局民办中心负责人签字，现场装入密封袋，由市教育局档案室存档。

“我家孩子是市二外(柳林校区)的毕业生，我想让孩子到别的学校锻炼锻炼，就顶住家人反对的压力让孩子放弃了直升机会，报了龙城双语初级中学(关林校区)，我觉得整个摇号过程非常透明。”市二外六年级学生胡杨林的爸爸胡先生说，摇号前他已有最坏的打算：要是孩子摇不上，就再报一个没报满的民办初中，没想到最后摇上了。现场看到录取结果，他第一时间给家人报喜。

在此次参与摇号的民办小学、初中(含民办学校小学部、初中部及校区)中，市二外(兰溪校区，小学部)、市华林学校(初中部)摇中比率较低，分别为16.5%、10.8%；洛阳东方外国语学校(小学部)、洛阳国际学校(小学部)、洛阳国际学校(初中部)摇中比率较高，分别为93.3%、93.3%、89%。

提醒：登录平台查看摇号结果

摇号结束后，已报名的学生如何查看录取名单？未摇中的学生，还能上其他民办学校吗？针对家长们关心的问题，市教育局民办中心相关负责人进行了解答。

问：摇号现场的大屏幕滚动得比较快，没看清孩子有没有被录取，从哪里还能看到详细名单？

答：家长可输入学生姓名、身份证号、密码、验证码等信息登录平台，查看孩子的摇号结果。已被摇中的学生可在平台上下载、打印报到通知单，未被摇中的学生也能在平台上查看到未被录取的信息。此外，家长还可登录洛阳教育城域网查看摇号录取名单。

已报名参加摇号的学生家长，要保持注册手机号码的手机畅通。被摇中学生的家长要注意，所报学校会以电话或短信形式通知报到所需材料，学生要在学校规定时间内到校报到。

问：孩子被洛阳地矿双语学校摇中了，需要到校交费吗？

答：需要。被摇中的学生，需在今明两天到校报到，各校要严格按照相关部门核定的收费项目、收费标准进行收费，并在8月3日前将录取新生名单提交至市教育局进行学籍注册。已被民办学校录取的学生，不能再参加公办学校的划片招生。

问：孩子没被所报民办小学摇中，还能上其他民办小学吗？需要继续登录平台报名吗？

答：不需要。未被摇中的学生可选择尚未报满的民办小学。

目前，我市还有10所民办小学(含民办学校小学部及校区)、13所民办初中(含民办学校初中部及校区)报名人数未满，这些学校将在8月1日、2日组织补录，家长可直接咨询学校或到校报名，不需再登录平台报名。

未被摇中的学生还能报

这些民办学校：

小学：

洛阳华洋国际学校

河南枫叶国际学校

洛阳国际学校(国际部)

洛阳梅森学校

洛阳复兴学校

洛阳欧亚国际双语学校

洛阳伊滨国瑾实验学校

洛阳市西工区英才实验小学

洛阳市双语实验学校(伊滨校区)

洛阳市吉利区新学道明德书院

初中：

河南枫叶国际学校

洛阳华夏外国语学校

洛阳市东明外语实验学校新校区

洛阳复兴学校

洛阳梅森学校

洛阳佳林学校

洛阳东方理工实验学校

洛阳欧亚国际双语学校

洛阳长春中学

洛阳伊滨国瑾实验学校

洛阳市西工区建中学校

洛阳市双语实验学校(伊滨校区)

洛阳市吉利区新学道明德书院

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三、拨打电话咨询。

市教育局民办中心咨询电话：63315702。

晚报教育周刊记者电话：18638851265。(记者 焦琳 通讯员 王英/文 记者 王振华/图)