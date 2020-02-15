洛阳出台一揽子政策 千方百计减负稳岗扩就业

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记提出全面强化稳就业举措，强调“要实施好就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度，减负、稳岗、扩就业并举”。

就业是最大的民生。

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记提出全面强化稳就业举措，强调“要实施好就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度，减负、稳岗、扩就业并举”。

记者日前从市人社局获悉，《洛阳市人民政府关于进一步做好稳就业工作的实施意见》(下称《意见》)下发，我市将从支持企业稳定岗位、开发更多就业岗位、促进劳动者多渠道就业、抓好重点群体就业等多个方面，进一步做好我市稳就业工作，千方百计减负、稳岗、扩就业。

支持企业稳定岗位

保企业就是稳就业，今年以来，我市积极落实各项惠企政策，打出“免、减、缓、降、返、补”的政策组合拳，以“真金白银”的扶持，援企稳岗促就业。

《意见》指出，我市将继续加大援企稳岗支持力度。落实社会保险费阶段性“减、免、缓、降”政策，对暂时性生产经营困难且恢复有望的参保企业给予应急稳岗补贴特殊帮扶，力争2020年帮助1500家企业稳定就业岗位13万个以上。困难企业开展职工在岗培训的补贴政策，实施期限延长至2020年年底。对企业在疫情防控期间运输疫情防控重点保障物资、疫情期间提供公共交通运输服务和生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。落实受疫情影响企业住房公积金缓缴政策和降低缴存比例政策，制定延期办理、降率缓缴、网上办理等方面具体措施。2020年3月1日至12月31日，对小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%。

在优化企业金融服务方面，我市将持续加大对民营企业和小微企业的信贷支持力度，进一步提升服务质效，对遇到暂时困难但符合授信条件的企业，不盲目抽贷断贷。

开发更多就业岗位

《意见》指出，我市将从以下4个方面，开发更多就业岗位。

挖掘内需带动就业。促进家政服务业提质扩容，加强旅游公共设施建设，推进区域医疗中心建设，开展支持社会力量发展普惠托育服务专项行动。支持养老服务业发展，加快服务外包产业发展，开展步行街改造提升工作，将带动就业能力强的“小店经济”和步行街改造提升作为城市创优评先项目的重要条件。

加大投资力度创造就业。实施水利项目、公租房建设、城镇老旧小区改造、农村基础设施建设、农村危房改造等工程，布局建设10大物流园区、构建3大现代物流服务网络。持续实施产业精准招商行动，确保全年签约10亿元以上项目不少于80个。对带动就业能力强、环境影响可控的项目，制定环评审批正面清单。

稳定外贸外资扩大就业。建立重点“外贸外资外经”企业“白名单制度”,加快推进中欧(洛阳)科创国际合作产业园建设，加快中国(洛阳)跨境电商综合试验区建设。

培育壮大新动能拓展就业空间。实施“5G+”示范工程，落地一批人工智能应用示范项目，布局一批人工智能产业园区。围绕轨道交通、电气装备、现代农机、大中型客车、农业及农产品加工等优势领域，开展国际产能合作。

促进劳动者多渠道就业

面对当前严峻的就业形势，灵活就业规模大、空间大，是稳就业的重要途径。7月22日召开的国务院常务会议指出，要支持多渠道灵活就业的措施，促进增加居民就业和收入。

我市鼓励企业吸纳就业。根据《意见》，我市降低小微企业创业担保贷款申请条件，将当年新招用符合条件人员占现有职工比例下调为20%，其中在职职工超过100人的下调为10%。对当年新招用登记失业半年以上人员、毕业年度或离校1年内未就业高校毕业生且签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费的中小微企业，除按规定给予一次性吸纳就业补贴外，再按其实际缴纳社会保险费(不含个人缴纳部分)给予社会保险补贴，补贴期限最长不超过1年。

《意见》还指出，我市将大力扶持创业带动就业。深入推进“放管服”改革，推进“照后减证”和简化审批。降低或取消贷款反担保门槛，建立信用乡村、信用园区和创业孵化示范载体推荐免担保机制，对优质创业项目免除反担保要求。持续实施“玉洛汇”计划，吸引支持更多的大学生创业团队(企业)在洛创新创业。健全建设用地“增存挂钩”机制，鼓励支持返乡创业，对于年度新增建设用地计划指标，优先保障县级以下返乡创业用地。

支持灵活就业和新就业形态发展。取消灵活就业人员参加企业职工基本养老保险的省内城乡户籍限制等规定。离校2年内未就业高校毕业生实现灵活就业并按规定缴纳社会保险费的，可按其实际缴纳社会保险费的2/3给予社会保险补贴，补贴期限最长不超过3年。对就业困难人员2020年度内享受灵活就业社会保险补贴政策期满仍未实现稳定就业的，政策享受期限可延长1年。

另外，我市还将加强托底安置就业。加大就业援助力度，对符合条件的就业困难人员，特别是通过市场渠道确实难以就业的易地扶贫搬迁群众等农村贫困劳动力，通过公益性岗位托底安置，确保零就业家庭动态清零。对2020年度内享受公益性岗位政策期满仍未实现稳定就业的，政策享受期限可延长1年。在农村中小型基础设施建设、农村危房改造中安排就业岗位，用于建档立卡贫困人口实现就业。

抓好重点群体就业

《意见》针对高校毕业生、农民工、就业困难人员等出台扶持政策，精准推进重点群体就业。

对于高校毕业生，在县以下基层单位服务期满并考核合格的“三支一扶”人员，可通过直接考察的方式择优聘用到服务地乡镇事业单位；鼓励引导洛阳籍大学生以及大学毕业生响应国家号召应征入伍；扩大事业单位招录高校毕业生比例，市直教师年度招聘总额的70%用于直招高校毕业生；扩大毕业生求职创业补贴范围，扩大就业见习规模，提高就业见习补贴标准……我市将实施一系列措施，确保离校未就业高校毕业生就业率与往年持平。

对于农民工，我市将建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系，促进转移就业，今年计划完成全市新增农村劳动力转移就业1.8万人。引导人力资源服务机构、劳务经纪人等市场主体开展农村劳动力有组织劳务输出，每成功介绍一名农村劳动力稳定就业3个月以上的，给予300元的职业介绍补贴。

我市还将多渠道、多形式促进退役军人、残疾人、社区矫正人员、下岗失业人员、就业困难人员、戒毒康复人员等其他重点群体就业，确保上述重点群体全年就业人数或就业比例同比不降低。

另外，我市还将加强职业技能培训，允许部分专业高校毕业生免试取得相关职业资格证书。做实就业创业服务，利用“互联网+就业创业”系统在线提供相关就业服务，持续开展网络招聘。做好基本生活保障工作，保障失业人员、困难人员的基本生活，对符合条件的生活困难下岗失业人员，2020年度内可按当地最低生活保障标准发放不超过6个月的一次性临时生活补助。（记者 李迎博 通讯员 李帆）