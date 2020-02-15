洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天多云到阴天大部分地区转阵雨 气温22℃到31℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-30 08:13

　　昨日，阳光“上线”，中午炎热感就来了。毕竟还在三伏，不是热，就是雨。

　　市气象台数据显示，截至昨日16时，我市最高气温在30.7℃(嵩县)至32.9℃(伊川)，最低气温在21.1℃(栾川)至23.7℃(新安)。最大相对湿度为85%，出现在昨日7时；最小相对湿度为54%，出现在昨日13时、14时。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期受东移西风槽影响，预计我市今天多云到阴天，大部分地区转阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏东风2级到3级，气温22℃到31℃。明天阵雨转多云，偏东风2级到3级，气温23℃到30℃。

　　7月马上就要结束了，中国气象局表示，今年7月“空台”基本已成定局，也就是说7月不会有台风生成和影响我国了。从常年来看，7月属于台风活跃期，但是今年7月，台风不按常理出牌。

　　气象专家介绍，今年异常偏强的副热带高压是抑制台风生成的“幕后黑手”。台风生成源地受副热带高压控制，一般为下沉气流，对流活动受到抑制，缺乏台风生成的必要条件。不过，这并不意味着，今年下半年台风活动会趋弱，并不排除海洋积蓄能量，蓄势待发。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊川县彭婆镇西牛庄村第一书记李孝同...
  • 王城大道快速路部分路段要围挡施工 将...
  • 6月，洛阳在全省地表水环境质量排名中...
  • 一床破被子里掉落近四万元现金 洛阳...
  • 重磅！今年起，洛阳新引进落户的35岁...
  • 为洛阳这家人点赞！两代三人从军 兵种...
  • 兴洛湖公园水景植物“烤肠”成网红 ...
  • 高新区洛河之滨添乐道
  • 湿地、绿岛、水鸟……洛河市区段绿色...
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月28日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    宜阳县董王庄乡：花椒...
    兴洛湖公园水景植物“...
    湿地、绿岛、水鸟……...
    伊川县彭婆镇西牛庄村...
    精彩热帖

    纯天然野生蘑菇

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605