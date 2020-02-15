洛阳今天多云到阴天大部分地区转阵雨 气温22℃到31℃

今天多云到阴天，大部分地区转阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏东风2级到3级，气温22℃到31℃。

昨日，阳光“上线”，中午炎热感就来了。毕竟还在三伏，不是热，就是雨。

市气象台数据显示，截至昨日16时，我市最高气温在30.7℃(嵩县)至32.9℃(伊川)，最低气温在21.1℃(栾川)至23.7℃(新安)。最大相对湿度为85%，出现在昨日7时；最小相对湿度为54%，出现在昨日13时、14时。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期受东移西风槽影响，预计我市今天多云到阴天，大部分地区转阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏东风2级到3级，气温22℃到31℃。明天阵雨转多云，偏东风2级到3级，气温23℃到30℃。

7月马上就要结束了，中国气象局表示，今年7月“空台”基本已成定局，也就是说7月不会有台风生成和影响我国了。从常年来看，7月属于台风活跃期，但是今年7月，台风不按常理出牌。

气象专家介绍，今年异常偏强的副热带高压是抑制台风生成的“幕后黑手”。台风生成源地受副热带高压控制，一般为下沉气流，对流活动受到抑制，缺乏台风生成的必要条件。不过，这并不意味着，今年下半年台风活动会趋弱，并不排除海洋积蓄能量，蓄势待发。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）