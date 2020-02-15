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爱心如潮涌 洛宁瓜农夫妻的滞销西瓜成“抢手货”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-29 21:52

       28日，《洛阳晚报》以《旱地瓜包熟包甜他们盼回家团圆》为题，报道了洛阳市洛宁县东宋镇王岭村瓜农黄金武和妻子进城卖了5天瓜，遇到西瓜滞销的故事。通过爱心人士和企业的帮助，28日傍晚黄金武的西瓜就销售一空，他和媳妇踏上了返程路。

　　爱心市民王素珍家住西工区，看到报道后，她当天下午就骑着电瓶车买了60斤西瓜，她笑道：“瓜农给的是爱心价，西瓜的味道也不错。”；爱心市民韩先生家住涧西区，得知黄金武卖瓜难，开车去买了300斤西瓜。“当时瓜摊上只剩300斤西瓜了。我干脆全买了，让夫妻俩早点回家。”韩先生说，他把这些爱心瓜送给了孩子所在的幼儿园；爱心市民王辉通过微信转给记者100元，他不要西瓜，只请记者把爱心款转交给黄金武。

　　洛阳市第三人民医院联系到记者，准备认购黄金武的一千多斤西瓜，作为消暑福利送给本院的医护人员。当时，黄金武所剩的西瓜不多，他准备回家再摘一些大的西瓜送给爱心单位。

　　今日下午，黄金武拉着一车西瓜来到洛阳市第三人民医院，他给西瓜称重时，坚决不把个头小的西瓜放到框里，他憨厚地说：“这些瓜虽然甜，但品相不好。医护人员很辛苦，不能把这些瓜送给他们。”

　　有路人看到了这一幕，等黄金武把瓜车开出医院大门，他们围上去，买完了剩下的小西瓜。“不到一个小时，一车瓜就卖完了，谢谢爱心人士。”黄金武说。他的瓜地里还有几亩西瓜马上成熟，但他不用发愁，河南鸿祺信息技术有限公司等爱心企业已经通过《洛阳晚报》“卖瓜季助农联盟”预定了西瓜，黄金武的西瓜成了“抢手货”。

　　温馨提示：如果您是瓜农，卖瓜时遇到难处；如果您是爱心商家，想要为瓜农献出一份爱心，请拨打联系电话：18937928814(朱女士)（洛报融媒记者 何奕儒 实习生 朱奕璇）
[ 责任编辑：崔利利]
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