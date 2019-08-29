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洛阳市征兵体检工作全面展开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-29 08:50

　　目前，我市征兵体检工作已全面展开。昨日上午，市委常委、洛阳军分区政委李杏带领军地联合检查组到洛龙区征兵体检站检查指导工作，看望慰问应征青年和体检医务人员。

　　李杏一行实地察看了体检工作开展情况，重点了解了核酸检测、征兵体检防疫应急预案、留观点设置等防疫措施落实情况，鼓励应征青年珍惜入伍机会，用实际行动为实现中国梦、强军梦贡献力量。

　　李杏强调，征兵工作事关国防和军队建设大局，各级各部门要提升政治站位，强化责任担当，狠抓工作落实，高标准高质量完成今年征兵任务。要坚持将“五率”作为牵引征兵工作的重要抓手，聚焦征集主体，抓好精准动员，突出大学生特别是大学毕业生征集；要严格落实上级防疫要求，确保征兵工作全程“零输入、零感染”；要严把征兵体检关口，为部队选送优质兵员；要狠抓廉洁征兵不放松，营造风清气正的征兵环境。

　　市领导李保兴、王红兵等参加相关活动。(记者 李冰 通讯员 杨世栋)
[ 责任编辑：马佳佳]
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