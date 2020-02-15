洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政协召开党组（扩大）会议

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-29 08:50

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记关于坚持和巩固党对意识形态工作的领导的重要论述，中共中央办公厅有关意识形态工作通知、通报精神，听取2020年上半年市政协机关意识形态工作汇报，研究下一步工作意见。会议强调，要把旗帜鲜明讲政治贯穿于政协意识形态工作全过程，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强意识形态阵地建设，更好履行凝聚共识职能，确保意识形态责任制各项任务要求在政协组织、政协工作中落地生根、开花结果。

　　会议传达学习了市委十一届十三次全会精神，研究市政协贯彻落实意见，与会同志进行交流发言。会议强调，全市政协组织、广大政协委员和政协机关干部要把深入学习贯彻市委全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，在深刻领会核心要义中坚定决心、提振信心，在回顾总结对标检视中保持清醒、加压奋进，把全会精神转化为实际行动，助推我市高质量发展。要进一步扛牢政治责任，强化担当作为，始终把服务大局服务发展作为政协履职第一要务，广泛汇聚正能量，在制度机制上谋创新，在重点工作上求突破，在提质增效上更出彩，推动政协工作高质量发展，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎贡献政协力量。(记者 李三旺 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖尿病虽有遗传性，但改变不良生活方式能有效预防
  • ·他脚底板上的痣烂了，一查竟是恶性肿瘤
  • ·女童被蜂蜇伤手指红又肿 大叔被蜂蜇伤竟昏迷不醒
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！济洛西高速黄河特大桥成功合龙
  • 第十四届省运会洛阳市筹委会第一次会...
  • 格力车间里的“下午茶”
  • 刘宛康到黄河孟津段、吉利段巡河调研
  • 洛阳7座博物馆曾登上同一套邮票（邮票...
  • 洛宁叔侄俩沿水渠追了1200米 在众人协...
  • 助力安全度汛 洛阳实施48项排水系统提...
  • 自贸区洛阳片区在全省率先推出企业强...
  • 洛阳市召开第三季度经济运行分析会 部...
  • 嵩县牛庄村：昔日穷山村 闯出致富路
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月27日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    中共洛阳市委党校新校...
    洛龙区开展“八一”建...
    洛阳市老城区新联会非...
    洛阳市职工文联开展“...
    精彩热帖

    夜景人像摄影

    伪装高手

    风情晚荷

    荷塘花儿开 美女入画来
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605