洛阳市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记关于坚持和巩固党对意识形态工作的领导的重要论述，中共中央办公厅有关意识形态工作通知、通报精神，听取2020年上半年市政协机关意识形态工作汇报，研究下一步工作意见。会议强调，要把旗帜鲜明讲政治贯穿于政协意识形态工作全过程，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强意识形态阵地建设，更好履行凝聚共识职能，确保意识形态责任制各项任务要求在政协组织、政协工作中落地生根、开花结果。

会议传达学习了市委十一届十三次全会精神，研究市政协贯彻落实意见，与会同志进行交流发言。会议强调，全市政协组织、广大政协委员和政协机关干部要把深入学习贯彻市委全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，在深刻领会核心要义中坚定决心、提振信心，在回顾总结对标检视中保持清醒、加压奋进，把全会精神转化为实际行动，助推我市高质量发展。要进一步扛牢政治责任，强化担当作为，始终把服务大局服务发展作为政协履职第一要务，广泛汇聚正能量，在制度机制上谋创新，在重点工作上求突破，在提质增效上更出彩，推动政协工作高质量发展，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎贡献政协力量。(记者 李三旺 通讯员 冯波)